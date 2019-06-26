Плюшевые Лесики и магниты. Какая атрибутика интересует болельщиков на Европейских играх

Источник: РИА "Новости"

Во время проведения Игр в Минске работают 17 точек продажи официальной лицензионной продукции. Специальные белые шатры с атрибутикой установлены во всех трех фан-зонах, а также возле некоторых спортивных объектов. Например, рядом с тиром имени Тимошенко, где проходят соревнования по стрельбе. На других объектах — во Дворце спорта и на «Минск-Арене» — магазины расположены внутри зданий.

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Помимо спортивных комплексов, точки с атрибутикой открыты в Деревне спортсменов и в Minsk Marriott Hotel. В нем во время Игр проживают сотрудники и координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), президенты и генеральные секретари национальных олимпийских комитетов, представители Международного олимпийского комитета, а также партнеры и спонсоры ЕОК.

Каждая точка работает по собственному графику. Открывшийся еще 15 июня в Деревне атлетов магазин имеет график с 08:00 до 22:00, палатки в фан-зонах функционируют с 9−10 утра до полуночи или часу ночи, а вот режим работы магазинов на спортивных объектах подстраивается под расписание турнира. В Заславле, где в республиканском центре олимпийской подготовки разыграют медали в гребных видах спорта, палатка будет работать всего три дня — с 25 по 27 июня, пока там идут соревнования. Рекордсмен по продолжительности работы — магазин в Деревне спортсменов, который не закроется до 3 июля.

Ассортимент в палатках примерно одинаковый, в каждой можно найти футболки, кепки и магниты. Но чем больше магазин, тем больший выбор сувенирной продукции самого разного формата. Тут организаторы и дизайнеры Европейских игр решили не ограничиваться традиционными брелоками и игрушками, а проявили фантазию. В ассортименте появились даже детские настольные игры, обычные и автомобильные подушки с изображением разных видов спорта, кошельки и даже резинки для волос.

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Дефицит значков

Глаза разбегаются, когда смотришь на полки палаток с атрибутикой. Если есть желание, то здесь можно собрать настоящий столовый сервиз — в магазине есть несколько видов чашек, тарелок, набор из солонки и перечницы. На отдельной полке выставлены стеклянные бокалы для шампанского, пивные кружки и даже набор стопок. А вот популярные на подобных соревнованиях значки найти в Минске трудно.

«Значки-пины у нас раскупили в первые два дня, они были в виде логотипа Игр — маленькой разноцветной ветки папоротника, — рассказала продавщица Татьяна. — Сейчас люди все время подходят и спрашивают, когда значки привезут снова. Мы, конечно, доложили об этом руководству, но пока не ясно, будет ли еще завоз. Насколько мне известно, их раскупили везде, даже на складах в резерве ничего не осталось».

Особой популярностью здесь также пользуются магниты, брелоки и плюшевые Лесики. Причем лисят долго выбирают перед тем, как купить. Кто-то ищет с самым хитрым выражением мордочки, а кто-то — с самыми добрыми глазами. По словам продавцов, за сувенирами приходят местные болельщики и иностранные туристы, а после завершения соревнований — даже судьи и атлеты, которые чаще всего покупают почему-то носки.

Еще один важный фактор спроса — переменчивая минская погода. В течение последних нескольких дней температура здесь то падала до 17−19 градусов тепла, то взлетала выше 25. В жару значительно увеличивается продажа кепок, а вот в холодную погоду болельщики с симпатией присматриваются к курткам и толстовкам. Однако в любую погоду самой популярной вещью, купленной в палатке с атрибутикой кому-то в подарок, остаются полотенца.

Хотя традицию с полотенцами поддерживают не все, предпочитая выбрать для родных что-то более интересное. «Мы с женой приехали в Минск на выходные. На соревнования не попадем, но нам очень нравится местная атмосфера, тут все такое праздничное. Мы уже купили здесь несколько футболок с символикой Игр в подарок внукам», — рассказал пожилой англичанин Джон.