В Минфине Белоруссии рассказали, сколько потратили на проведение Евроигр

Источник: Спорт РИА Новости

«Всего на проведение Игр с 2017 по 2019 год израсходовано почти 540 миллионов белорусских рублей (около 265 миллионов долларов — ред.), при этом бюджетные средства составляют только половину — 266 миллионов белорусских рублей (около 131 миллиона долларов)», — рассказал Ермолович на заседании нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей).

По данным министра, в этих расходах есть две составляющих. Первая из них — это организационная часть, расходы, которые каждое государство, принимающее Евроигры, обязуется взять на себя. «То, что касается инвестиционных расходов, мы подошли наиболее оптимально и рационально к их осуществлению. Инвестиционный компонент в целом составляет 380 миллионов белорусских рублей (187 миллионов долларов)… При этом источники этих расходов разные, включая, в том числе, бюджетные средства», — пояснил глава ведомства.

Ермолович также рассказал, что проведение Евроигр влечет для страны «два значительных эффекта». Первый эффект, по его словам, связан с экономикой города Минска, наращиванием торговли и туристических доходов. «Пока эти оценки делать рано, когда появится статистика, мы будем видеть, сколько город на проведении этих игр заработал», — сказал он.

«Второй эффект для меня более важный — это имиджевый эффект от проведения II Евроигр, и он имеет более значительное влияние на экономические показатели, чем первый, связанный с притоком туристов в страну в период проведения этих игр. Это эффект идеологический, направленный на продвижение ЗОЖ… Кроме этого, эффект внешнеполитический, внешнеэкономический. Именно такой уровень проведения игр создает определённый инвестиционный эффект для экономки страны, открывает страну для широкого круга внешних инвесторов», — добавил глава Минфина.