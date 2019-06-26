Россияне завоевали десять медалей в пятый день Европейских игр

Источник: ИТАР-ТАСС

Всего было разыграно 16 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.

Золото завоевали Сергей Каменский в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений и российские борцы-вольники Заурбек Сидаков (весовая категория до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).

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Серебряные медали в активе Натальи Авдеевой в стрельбе из блочного лука и Кирилла Шамшурина в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м. Бронзовыми призерами стали Кира Степанова и Анастасия Панченко в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров, Кирилл Шамшурин и Илья Первухин в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров, Роман Аношкин и Владислав Литовка в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров и борец-вольник Заур Угуев (до 57 кг).

Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу уступила итальянцам (4:5) во втором матче групповой стадии и лишилась шансов на медали соревнований, а сборная России по легкой атлетике не смогла квалифицироваться в финальный матч Игр в Минске.