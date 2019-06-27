Пожилой болельщик прививает иностранцам любовь к белорусской культуре на Европейских играх

Источник: ИТАР-ТАСС

Турнир по вольной борьбе проходит во Дворце спорта в Минске. Внимание многих на соревнованиях привлек пожилой человек в нарядном костюме, исполняющий партии на горне.

«Меня зовут Микола Шевчук, 70 лет будет через пару месяцев. Я сам закончил Институт физической культуры в 1974 году, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. У меня двое детей. Сын с семьей живет в Калифорнии, дочь здесь, у них многодетные семьи», — сказал болельщик.

«Музыка — это мое хобби, моя вторая жизнь, — продолжил он. — В армии я играл в военном оркестре на трубе, потом директор музыкальной школы взял меня преподавателем по трубе, я набрал детей, 15 человек. На первом фестивале охотников и рыболовов Белоруссии я играл на трубе и занял второе место, а на второй фестиваль я привез уже своих учеников, школа существует уже 18 лет. Там я познакомился с поляками, они тотчас попросили нас приехать к ним, в Польше у нас появились друзья, в итоге мы там побывали около 30 раз».

По словам Шевчука, на данный момент он имеет целую коллекцию горнов. «Как раз в Польше мне подарили этот рожок, он стоит $250, а теперь таких у меня несколько штук. В 2010 году поляки мне подарили парфосный горн, как валторна, он стоит €500. У меня уже целый склад горнов», — рассказал Шевчук.

Как признался Шевчук, уже девять лет он борется с раком. «В 2010 году мы представляли Белоруссию во Франции в королевском замке Шамбор, были там десять дней, после этого меня подкосила болезнь, я болею раком уже девять лет. У меня адреналина столько… Я покаялся, пришел к богу, стал христианином, хожу в протестантскую церковь», — рассказал он.

«Боролся с Медведем, но сделал выбор в пользу музыки»

Собеседник отметил, что вольной борьбой начал заниматься в армии. «Я служил на Дальнем Востоке, часть была во Владивостоке, вольной борьбой начал заниматься именно там, ездил на первенство армии, у меня был тренер из Тувы. В военном оркестре я служил год на Даманском полуострове, когда была война с Китаем, это конец 70-х годов, в военном оркестре играл, был старший инструктор по игре на трубе, я готовился поступать в Институт физической культуры и в музыкальный колледж, не мог я выбрать, нравились оба направления. Я приехал в Минск и поступил на борьбу, боролся с Александром Медведем (трехкратным олимпийским чемпионом — прим. ТАСС), ухо у меня все поломано», — признался Шевчук.

«Закончил институт с красным дипломом, выполнил кандидата на мастера спорта, потом приехал к себе домой, — продолжил он. — У меня было распределение в “Артек”, но я уже был женат, меня не взяли. Я попрактиковался в Минске, Бресте, преподавал шесть лет и воспитал призеров СССР по юношам, чемпионов Белоруссии среди школьников, двоих кандидатов и одного мастера спорта. Потом я работал главным в спорткомитете, параллельно занимался музыкой и преподаванием физкультуры, позже сделал выбор в пользу музыки, от борьбы я теперь далек».

Шевчук отметил положительную сторону проведения Европейских игр в Минске. «Развитие спорта в Белоруссии пошло нормально, а вот развитие физической культуры застопорилось, но, конечно, Европейские игры пойдут Минску и стране на пользу, много объектов построено, а раньше строительство маленького стадиона в колхозе было тяжело пробить. Конечно, хорошо, что это здесь проводят, это радостно. Видно, что президент любит футбол, но я хочу, чтобы в школах появились свои фан-клубы, которые болеют за своих по желанию», — сказал болельщик.

По словам Шевчука, он посетит все дни соревнований по вольной борьбе. «Я отпустил бороду как полгода, хотел создать образ охотника, деда, притянуть культуру, чтобы иностранцам было интересно посмотреть. Нам тут предоставили льготные цены на билеты, платим за них только десятую часть. И я тут всегда играю, завтра приду в лаптях. А сейчас я в костюме охотника, это концертный костюм», — подытожил он.