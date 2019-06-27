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27 июня, источник: Прессбол

Европейские игры-2019. Золото Худенко, Литвинчук, Ноздревой, Козыря и остальные медали дня

Белорусские спортсмены завоевали 10 медалей в седьмой день Европейских игр-2019 в Минске. В активе команды 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

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Источник: РИА "Новости"

Гребля на байдарках и каноэ. K-1 500 м (женщины)

1. Ольга Худенко (Беларусь) — 2.03,929
2. Д. Козак (Венгрия) — 2.04,176
3. Э. Йоргенсен (Дания) — 2.04,989

Гребля на байдарках и каноэ. K-4 500 м (мужчины)

1. Россия — 1.32,376
2. Германия — 1.32,541
3. Словакия — 1.33,721
…5. Беларусь — 1.35,236

Гребля на байдарках и каноэ. С-2 500 м (женщины)

1. В. Балла / К. Такач (Венгрия) — 2.11,129
2. Н. Макарченко / О. Климова (Беларусь) — 2.12,924
3. К. Курач / О. Ромасенко (Россия) — 2.14,194

Гребля на байдарках и каноэ. K-4 500 м (женщины)

1. Венгрия — 1.42,526
2. Беларусь — 1.41,654
3. Польша — 1.42,851

Гребля на байдарках и каноэ. K-1 200 м (женщины)

1. Э. Йоргенсен (Дания) — 41,625
2. Д. Козак (Венгрия) — 42,160
3. М. Вальчикевич (Польша) — 42,408
…8. М. Махнева (Беларусь) — 43,878

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Гребля на байдарках и каноэ. K-1 200 м (мужчины)

1. М. Бомон (Франция) — 38,976
2. Б. Биркаш (Венгрия) — 39,149
3. Д. Третьяков (Беларусь) — 39,351

Гребля на байдарках и каноэ. С-1 200 м (мужчины)

1. А. Козырь (Беларусь) — 42,835
2. Н. Крачун (Италия) — 43,353
3. А. Бенавидес (Испания) — 44,255

Гребля на байдарках и каноэ. С-1 200 м (женщины)

1. Е. Ноздрева (Беларусь) — 50,351
2. Л. Ян (Германия) — 51,656
3. Д. Боровска (Польша) — 51,731

Гребля на байдарках и каноэ. K-2 200 м (женщины)

1. М. Повх / Л. Куклиновская (Украина) — 44,781
2. Ф. Йон / Т. Дице (Германия) — 44,961
3. О. Худенко / М. Литвинчук (Беларусь) — 45,073

Гребля на байдарках и каноэ. K-1 5000 м (женщины)

1. М. Литвинчук (Беларусь) — 24.52,258
2. Д. Бодоньи (Венгрия) — 24.53,003
3. М. Петрушова (Словакия) — 24.59,099

Гребля на байдарках и каноэ. K-1 5000 м (мужчины)

1. Б. Копаж (Венгрия) — 21.45,255
2. Ф. Пимента (Португалия) — 21.46,554
3. М. Хофф (Германия) — 21.49,276
4. О. Юреня (Беларусь) — 21.55,680

Стрельба из лука. Классический лук (мужчины)

1. М. Несполи (Италия)
2. Х. Вийлер (Голландия)
3. П. Ача-Гонсалес (Испания)

Стрельба из лука. Блочный лук (мужчины)

1. Л. Шлессер (Голландия)
2. Ж. Сейвер (Люксембург)
3. М. Вавро (Хорватия)

Стрельба пулевая. Малокалиберная винтовка 50 м (женщины)

1. Ю. Зыкова (Россия)
2. Н. Мазурова (Чехия)
3. П. Хорошева (Россия)
15. М. Мартынова (Беларусь)
36. С. Щербацевич (Беларусь)

Стрельба стендовая. Упражнение «скит» (круглый стенд, женщины)

1. Д. Бачози (Италия)
2. Л. Анастассиу (Франция)
3. К. Кайнеро (Италия)

Стрельба стендовая. Упражнение «скит» (круглый стенд, мужчины)

1. С. Нильссон (Швеция)
2. Т. Ныдрле (Чехия)
3. Г. Роззетти (Италия)

Борьба вольная. -65 кг (мужчины)

1. Х. Алиев (Азербайджан)
2. В. Хинчегашвили (Грузия)
3. Х. Оганнесян (Украина)
3. А. Чакаев (Россия)

Борьба вольная. -53 кг (женщины)

1. С. Матссон (Швеция)
2. Ю. Хавалджи (Украина)
3. С. Оршуш (Россия)
3. Н. Хеммер (Германия)

Борьба вольная. -97 кг (мужчины)

1. А. Садулаев (Россия)
2. Н. Гаджиев (Азербайджан)
3. А. Гуштын (Беларусь)
3. Э. Одикадзе (Грузия)

Борьба вольная. -68 кг (женщины)

1. А. Григорьева (Латвия)
2. А. Братчикова (Россия)
3. С. Георгиева (Болгария)
3. А. Черкасова (Украина)

Велотрек. Гонка по очкам (женщины)

1. А. Соловей (Украина) — 30
2. В. Эберхардт (Австрия) — 27
3. Я. Махачова (Чехия) — 25
4. И. Савенко (Беларусь) — 24

Велотрек. Скретч (мужчины)

1. Х. Воликакис (Греция)
2. К. Прокопишин (Польша)
3. Е. Королек (Беларусь)

Велотрек. Командный спринт (женщины)

1. Д. Шмелева / А. Войнова (Россия)
2. С. Крупецкайте / М. Марожайте (Литва)
3. К. Ламберинк / М. Браспенникс (Голландия)

Велотрек. Командный спринт (мужчины)

1. Голландия
2. Франция
3. Великобритания.

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