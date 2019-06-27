Европейские игры-2019. Золото Худенко, Литвинчук, Ноздревой, Козыря и остальные медали дня

Гребля на байдарках и каноэ. K-1 500 м (женщины) 1. Ольга Худенко (Беларусь) — 2.03,929 2. Д. Козак (Венгрия) — 2.04,176 3. Э. Йоргенсен (Дания) — 2.04,989 Гребля на байдарках и каноэ. K-4 500 м (мужчины) 1. Россия — 1.32,376 2. Германия — 1.32,541 3. Словакия — 1.33,721 …5. Беларусь — 1.35,236 Гребля на байдарках и каноэ. С-2 500 м (женщины) 1. В. Балла / К. Такач (Венгрия) — 2.11,129 2. Н. Макарченко / О. Климова (Беларусь) — 2.12,924 3. К. Курач / О. Ромасенко (Россия) — 2.14,194 Гребля на байдарках и каноэ. K-4 500 м (женщины) 1. Венгрия — 1.42,526 2. Беларусь — 1.41,654 3. Польша — 1.42,851 Гребля на байдарках и каноэ. K-1 200 м (женщины) 1. Э. Йоргенсен (Дания) — 41,625 2. Д. Козак (Венгрия) — 42,160 3. М. Вальчикевич (Польша) — 42,408 …8. М. Махнева (Беларусь) — 43,878

Гребля на байдарках и каноэ. K-1 200 м (мужчины)



1. М. Бомон (Франция) — 38,976

2. Б. Биркаш (Венгрия) — 39,149

3. Д. Третьяков (Беларусь) — 39,351



Гребля на байдарках и каноэ. С-1 200 м (мужчины)



1. А. Козырь (Беларусь) — 42,835

2. Н. Крачун (Италия) — 43,353

3. А. Бенавидес (Испания) — 44,255



Гребля на байдарках и каноэ. С-1 200 м (женщины)



1. Е. Ноздрева (Беларусь) — 50,351

2. Л. Ян (Германия) — 51,656

3. Д. Боровска (Польша) — 51,731



Гребля на байдарках и каноэ. K-2 200 м (женщины)



1. М. Повх / Л. Куклиновская (Украина) — 44,781

2. Ф. Йон / Т. Дице (Германия) — 44,961

3. О. Худенко / М. Литвинчук (Беларусь) — 45,073



Гребля на байдарках и каноэ. K-1 5000 м (женщины)



1. М. Литвинчук (Беларусь) — 24.52,258

2. Д. Бодоньи (Венгрия) — 24.53,003

3. М. Петрушова (Словакия) — 24.59,099



Гребля на байдарках и каноэ. K-1 5000 м (мужчины)



1. Б. Копаж (Венгрия) — 21.45,255

2. Ф. Пимента (Португалия) — 21.46,554

3. М. Хофф (Германия) — 21.49,276

4. О. Юреня (Беларусь) — 21.55,680



Стрельба из лука. Классический лук (мужчины)



1. М. Несполи (Италия)

2. Х. Вийлер (Голландия)

3. П. Ача-Гонсалес (Испания)



Стрельба из лука. Блочный лук (мужчины)



1. Л. Шлессер (Голландия)

2. Ж. Сейвер (Люксембург)

3. М. Вавро (Хорватия)



Стрельба пулевая. Малокалиберная винтовка 50 м (женщины)



1. Ю. Зыкова (Россия)

2. Н. Мазурова (Чехия)

3. П. Хорошева (Россия)

15. М. Мартынова (Беларусь)

36. С. Щербацевич (Беларусь)



Стрельба стендовая. Упражнение «скит» (круглый стенд, женщины)



1. Д. Бачози (Италия)

2. Л. Анастассиу (Франция)

3. К. Кайнеро (Италия)



Стрельба стендовая. Упражнение «скит» (круглый стенд, мужчины)



1. С. Нильссон (Швеция)

2. Т. Ныдрле (Чехия)

3. Г. Роззетти (Италия)



Борьба вольная. -65 кг (мужчины)



1. Х. Алиев (Азербайджан)

2. В. Хинчегашвили (Грузия)

3. Х. Оганнесян (Украина)

3. А. Чакаев (Россия)



Борьба вольная. -53 кг (женщины)



1. С. Матссон (Швеция)

2. Ю. Хавалджи (Украина)

3. С. Оршуш (Россия)

3. Н. Хеммер (Германия)



Борьба вольная. -97 кг (мужчины)



1. А. Садулаев (Россия)

2. Н. Гаджиев (Азербайджан)

3. А. Гуштын (Беларусь)

3. Э. Одикадзе (Грузия)



Борьба вольная. -68 кг (женщины)



1. А. Григорьева (Латвия)

2. А. Братчикова (Россия)

3. С. Георгиева (Болгария)

3. А. Черкасова (Украина)



Велотрек. Гонка по очкам (женщины)



1. А. Соловей (Украина) — 30

2. В. Эберхардт (Австрия) — 27

3. Я. Махачова (Чехия) — 25

4. И. Савенко (Беларусь) — 24



Велотрек. Скретч (мужчины)



1. Х. Воликакис (Греция)

2. К. Прокопишин (Польша)

3. Е. Королек (Беларусь)



Велотрек. Командный спринт (женщины)



1. Д. Шмелева / А. Войнова (Россия)

2. С. Крупецкайте / М. Марожайте (Литва)

3. К. Ламберинк / М. Браспенникс (Голландия)



Велотрек. Командный спринт (мужчины)



1. Голландия

2. Франция

3. Великобритания.