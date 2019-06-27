Россияне завоевали девять медалей в шестой день Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

Всего было разыграно 24 комплекта медалей. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

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Золото завоевали Юлия Зыкова в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова на треке в командном спринте, борец Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), а также Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов в состязаниях байдарок-четверок на дистанции 500 м. Серебряная медаль в активе Анастасии Братчиковой в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, борцы Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Ахмед Чакаев (до 65 кг), а также каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко в двойках на дистанции 500 м.

В спортивной гимнастике у женщин в финал Европейских игр в многоборье квалифицировались Ангелина Мельникова и Александра Щеколдина. Кроме того, Мельникова прошла в финалы в опорном прыжке и упражнениях на бревне, в упражнениях на брусьях выступит россиянка Анастасия Ильянкова, заменившая двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину. В мужском многоборье в финал квалифицировались Давид Белявский и Владислав Поляшов. В вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на кольцах выступит Дмитрий Ланкин, Белявский прошел в финалы упражнений на перекладине, коне и параллельных брусьях.

Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Украины (5:1) в заключительном матче групповой стадии.

Всего на счету сборной России 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды.