Россияне завоевали девять медалей в седьмой день Европейских игр

Источник: ИТАР-ТАСС

Всего было разыграно 12 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали одну золотую и восемь бронзовых наград.

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Велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов одержали победу в командной гонке преследования на треке. Обладателями бронзовых медалей стали Дарья Абрамова (бокс, до 57 кг), Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг), Мария Кузнецова (борьба, до 62 кг), Дарима Сандакова (бокс, до 75 кг), Дарья Шмелева (велотрек, кейрин), Дмитрий Мухомедьяров (велотрек, гонка по очкам), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (бадминтон), а также Владимир Иванов и Иван Созонов (бадминтон).

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, победил в полуфинале хорвата Тони Филипи и квалифицировался в финал. Также в поединках за золотые медали будут участвовать Харитон Агрба (до 69 кг), Габил Мамедов (до 60 кг) и Светлана Солуянова (до 51 кг).