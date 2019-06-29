Россияне завоевали 12 медалей в восьмой день Европейских игр

Гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский заняли первые места в личном многоборье, еще один российский гимнаст, Владислав Поляшов, стал третьим. Евгения Косецкая стала бронзовым призером в соревнованиях по бадминтону, боксер Габил Мамедов завоевал серебро в весовой категории до 60 кг, боксер Харитон Агрба стал вторым в весе до 69 кг, велогонщик Иван Смирнов стал первым в индивидуальном пасьюте на треке, другой велогонщик на треке, Денис Дмитриев, показал третий результат в спринте, Евгения Аугустинас завоевала серебро в омниуме. Оставшиеся три золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Степан Марянян (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг).