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09:30 (мск), источник: ТАСС

Поздняков не сомневается в победе сборной России в общекомандном зачете Европейских игр

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Первое место сборной России в общекомандном зачете Европейских игр в Минске не вызывает сомнений. Об этом на церемонии чествования спортсменов в Доме болельщиков сборной России заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр, в активе команды 93 медали — 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых. Второе место занимает команда Белоруссии (22−14−25). Российская команда может оформить досрочную победу в зачете в заключительный день соревнований, когда будет разыграно 36 комплектов наград.

«Идут заключительные дни нашего общего пребывания на Европейских играх, и, несмотря на то, что соревнования подходят к своему логическому завершению, драматизм поединков и соперничество на дорожках вырастает в геометрической прогрессии, — сказал Поздняков. — Все наши медалисты, завоевавшие награды в субботу, оставляли себя без остатка для победы. Каждый из этих ребят был достоин золота и ваших аплодисментов, они отдали всех себя, это очень важно перед заключительным днем Европейских игр. Сомнений в том, что мы победим в общем зачете Игр, нет».

Церемония закрытия вторых Европейских игр пройдет в воскресенье.

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