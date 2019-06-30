Поздняков не сомневается в победе сборной России в общекомандном зачете Европейских игр

«Идут заключительные дни нашего общего пребывания на Европейских играх, и, несмотря на то, что соревнования подходят к своему логическому завершению, драматизм поединков и соперничество на дорожках вырастает в геометрической прогрессии, — сказал Поздняков. — Все наши медалисты, завоевавшие награды в субботу, оставляли себя без остатка для победы. Каждый из этих ребят был достоин золота и ваших аплодисментов, они отдали всех себя, это очень важно перед заключительным днем Европейских игр. Сомнений в том, что мы победим в общем зачете Игр, нет».