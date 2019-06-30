Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
11:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22−14−25).

Читайте также
Россияне завоевали 12 медалей в восьмой день Европейских игр

В заключительный медальный день на Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей, однако каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин, таким образом, команда Белоруссии потеряла шансы догнать в общекомандном зачете сборную России.

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку российские спортсмены также заняли первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.

Церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.

 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Слезы Уругвая: Суарес — за бортом Кубка Америки
«Локомотив» объявил об уходе чемпиона России по футболу
«Динамо» заплатит €10 млн за бразильца из «Ромы»
Медведева выступит в Японии в образе Сейлор Мун (фото, видео)
Пилот «Ред Булла» прервал гегемонию «Мерседеса» в «Формуле-1»
Белорусский футболист забил ножницами в падении (видео)
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь