Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске

В заключительный медальный день на Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей, однако каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин, таким образом, команда Белоруссии потеряла шансы догнать в общекомандном зачете сборную России.