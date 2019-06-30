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12:21 (мск), источник: Прессбол

II Европейские игры. Во второй раз в истории глава Международного олимпийского комитета прибыл с визитом в Беларусь

Утром 30 июня глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск. Цель его визита — посещение соревнований и церемонии закрытия II Европейских игр.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает noc.by, Томас Бах прибыл в Национальный аэропорт «Минск» рейсом из Осаки.

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По прилете он отметил: «Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в общемедальном зачете. Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий».

В частности, глава МОК планирует принять участие в соревнованиях по спортивной гимнастике, борьбе и каратэ, а также в церемонии закрытия Игр.

Это второй визит главы МОК в истории суверенной Беларуси после визита Хуана Антонио Самаранча в апреле 1992 года.

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