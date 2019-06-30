II Европейские игры. Во второй раз в истории глава Международного олимпийского комитета прибыл с визитом в Беларусь

По прилете он отметил: «Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в общемедальном зачете. Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий».



В частности, глава МОК планирует принять участие в соревнованиях по спортивной гимнастике, борьбе и каратэ, а также в церемонии закрытия Игр.



Это второй визит главы МОК в истории суверенной Беларуси после визита Хуана Антонио Самаранча в апреле 1992 года.