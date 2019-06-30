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14:01 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Россия гордится каждой победой на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия гордится каждой победой спортсмена национальной команды на Европейских играх в Минске, все они были добыты в высококонкурентной борьбе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

На соревнованиях в Минске разыгрывается 200 комплектов наград. В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22−14−25).

«Европейские игры стали для команд отличной проверкой своих возможностей за год до Олимпиады в Токио — и физических, и эмоциональных. Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками», — сказал министр.

«Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь — у нас достойная скамейка запасных», — подчеркнул Колобков.

Колобков отметил прекрасную организацию Европейских игр в столице Белоруссии. «Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтеров. Белоруссия сделала все, чтобы эти Игры прошли на самом высоком уровне, ей это удалось», — сказал собеседник агентства.

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку, где разыгрывалось 253 комплекта наград, российские спортсмены также заняли первое место в командном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей. Церемония закрытия Игр в Минске пройдет в воскресенье (начало — 20:00 мск).

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