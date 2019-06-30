Колобков: Россия гордится каждой победой на Европейских играх в Минске

Источник: РИА "Новости"

На соревнованиях в Минске разыгрывается 200 комплектов наград. В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22−14−25).

«Европейские игры стали для команд отличной проверкой своих возможностей за год до Олимпиады в Токио — и физических, и эмоциональных. Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками», — сказал министр.

«Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь — у нас достойная скамейка запасных», — подчеркнул Колобков.

Колобков отметил прекрасную организацию Европейских игр в столице Белоруссии. «Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтеров. Белоруссия сделала все, чтобы эти Игры прошли на самом высоком уровне, ей это удалось», — сказал собеседник агентства.