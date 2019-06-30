Поздняков: Победа сборной РФ на Европейских играх — большой успех отечественного спорта

Источник: РИА "Новости"

На соревнованиях в Минске разыгрывается 200 комплектов наград. В настоящий момент в активе российских спортсменов 40 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. В активе команды Белоруссии, которая идет на втором месте и уже не сможет догнать сборную России в общем зачете, 23 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

«Это действительно большой успех всего российского спорта — наша команда показывает высокую конкурентную борьбу практически во всех видах программы на Европейских играх в Минске, как и четыре года назад в Баку. Уверены, что для большинства российских спортсменов, которые выступали в Минске, это будет серьезным трамплином к последующим олимпийским успехам», — сказал Поздняков.

«Но в нашей делегации принято так — пока последний спортсмен не закончит соревнования, мы не спешим с поздравлениями. До этого момента осталось совсем немного времени, совсем скоро все мы сможем отпраздновать большой успех российского спорта в Минске», — подчеркнул глава Олимпийского комитета России.