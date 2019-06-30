Путин отметил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне
МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Белоруссия успешно справилась с организацией и проведением Европейских игр.
МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Белоруссия успешно справилась с организацией и проведением Европейских игр.
«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — сказал российский лидер в воскресенье в Минске на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию — также большое событие», — сказал Путин. «Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются», — заявил российский президент.
«Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая», — ответил Бах.
Он поздравил президента России с успешным выступлением российских спортсменов в Минске. «Насколько я информирован, [российские атлеты] уже пересекли линию в 100 медалей», — отметил глава МОК. Назвав такой результат большим успехом, Бах напомнил, что соревнования в Минске являются квалификационными перед Олимпийскими играми в Токио, которые состоятся в 2020 году.
Путин отметил, что внимательно слушал недавнее выступление главы МОК в Осаке в рамках саммита G20. Президент России пожелал Международному олимпийскому комитету успехов в организации предстоящих Олимпийских игр в Токио. «Организацией Игр занимаются наши друзья», — сказал российский лидер.
Бах, в свою очередь, отметил, что во время выступления в Осаке «надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы». «Потому что в эти тяжелые времена, которые переживают многие страны, слово Олимпийского комитета тоже может принести мир», — заявил Бах. «Думаю, в этом вас все поддержат», — заключил президент России. Затем Путин и Бах направились в зал, где проходит церемония награждения победителей и призеров Европейских игр по спортивной гимнастике.