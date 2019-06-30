Путин отметил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне

Источник: AP 2019

«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — сказал российский лидер в воскресенье в Минске на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию — также большое событие», — сказал Путин. «Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются», — заявил российский президент.

«Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая», — ответил Бах.

Он поздравил президента России с успешным выступлением российских спортсменов в Минске. «Насколько я информирован, [российские атлеты] уже пересекли линию в 100 медалей», — отметил глава МОК. Назвав такой результат большим успехом, Бах напомнил, что соревнования в Минске являются квалификационными перед Олимпийскими играми в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Путин отметил, что внимательно слушал недавнее выступление главы МОК в Осаке в рамках саммита G20. Президент России пожелал Международному олимпийскому комитету успехов в организации предстоящих Олимпийских игр в Токио. «Организацией Игр занимаются наши друзья», — сказал российский лидер.