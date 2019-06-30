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30 июня, источник: Минск-новости

Путину понравилась организация II Европейских игр в Минске

Беларусь успешно справилась как с организацией, так и с проведением II Европейских игр. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который 30 июня прибыл в Минск для участия в церемонии закрытия Игр, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на tut.by.

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— Думаю, мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне, — отметил российский лидер на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. — Для всех любителей спорта ваш приезд в Беларусь также большое событие.

Т. Бах со своей стороны поздравил Путина с успешным выступлением российских спортсменов в Минске, которые досрочно победили в медальном зачете. Бах напомнил, что цена этих наград довольно высока: соревнования в Минске — это квалификация перед Олимпийскими играми в Токио, которые пройдут в 2020-м.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Минск сегодня утром и уже успел посетить финал боксерского поединка, в котором сразились россиянин Муслим Гаджимагомедов и белорус Владислав Смягликов.

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