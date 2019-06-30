Путину понравилась организация II Европейских игр в Минске

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

— Думаю, мы можем поздравить Беларусь с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне, — отметил российский лидер на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. — Для всех любителей спорта ваш приезд в Беларусь также большое событие.

Т. Бах со своей стороны поздравил Путина с успешным выступлением российских спортсменов в Минске, которые досрочно победили в медальном зачете. Бах напомнил, что цена этих наград довольно высока: соревнования в Минске — это квалификация перед Олимпийскими играми в Токио, которые пройдут в 2020-м.