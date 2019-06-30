Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, последний день Игр, было разыграно 36 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Гимнаст Давид Белявский занял первое место в упражнении на коне, а гимнастка Ангелина Мельникова стала первой в упражнениях на брусьях, также на ее счету серебряные медали в опорном прыжке и в упражнениях на бревне. Еще одну золотую медаль в копилку российской команды принес боксер Муслим Гаджимагомедов, который победил в весовой категории до 91 кг. В велотреке в спринте золотую медаль завоевала Анастасия Войнова, в дисциплине «гит» на 500 м первой стала Дарья Шмелева. Серебряные медали завоевали гимнаст Дмитрий Ланкин в опорном прыжке и Светлана Солуянова в боксе в категории до 51 кг.

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Бронзовые награды в заключительный день соревнований завоевали велогонщики Тамара Дронова в гонке преследования, Денис Дмитриев в кейрине, Диана Климова и Мария Новолодская в мэдисоне, третье место также заняли борцы греко-римского стиля Сергей Семенов (до 130 кг) и Александр Головин (до 97 кг) и каратист Евгений Плахутин в дисциплине «кумите» (до 60 кг).

Всего российская команда завоевала 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали. Больше всех золотых наград в копилку российской команды принесли борцы и самбисты — по семь. Второе место в общем зачете заняли белорусские спортсмены (24−16−29), третье — украинцы (16−17−18).

На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых — и также выиграла общекомандный зачет.