Белорусы в последний день II Европейских игр завоевали 8 медалей, из них 2 золотые

Сегодня на высшую ступень пьедестала почета поднялась опытнейшая велосипедистка Татьяна Шаракова, которая была лучшей в индивидуальной гонке преследования. Это ее вторая награда на играх в Минске — до этого она стала бронзовым призером групповой шоссейной гонки.

В соревнованиях по греко-римской борьбе на коврах минского Дворца спорта чемпионский титул в весовой категории до 130 кг неожиданно для многих специалистов и болельщиков завоевал белорус Кирилл Грищенко. Серебряным призером в весовой категории до 97 кг стал его товарищ по команде Александр Грабовик.

В боксерском турнире на ринге дворца спорта «Уручье» белорус Владислав Смягликов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 91 кг.

Две бронзовые награды на татами «Чижовка-Арены» добыли белорусские каратисты в разделе кумите — Мария Кулинкович (весовая категория до 50 кг) и Артем Кравцов (до 67 кг).

Еще две бронзы сегодня в активе мастеров спортивной гимнастики — Анастасия Алистратова была третьей в упражнениях на разновысоких брусьях, а Андрей Лиховицкий в упражнениях на коне.

Таким образом, атлеты сборной Беларуси на домашних играх завоевали 69 наград — 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Отлично выступили белорусские самбисты, в активе которых 15 наград (3, 4, 8). Вновь подтвердили свой высокий класс гребцы на байдарках и каноэ. Подопечным главного тренера команды Владимира Шантаровича не было равных на гребном канале в Заславле — они опередили всех соперников, завоевав 10 медалей (5, 2, 3). В копилке белорусских борцов в трех дисциплинах 7 медалей (3, 2, 2). Столько же наград у легкоатлетов — 3 золота и 4 серебра.

Мастера спортивной акробатики под сводами «Минск-Арены» стали обладателями двух золотых и четырех бронзовых медалей. Там же на пьедестал почета поднимались гимнасты. В турнире по художественной гимнастике белорусские грации завоевали 5 медалей (2, 1, 2), а в спортивной гимнастике у белорусов две бронзы.

Белорусские велосипедисты стали обладателями 5 наград — 3 на треке (1 золото и 2 бронзы) и 2 на шоссе (по одному золоту и бронзе). Батутисты дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почета и взяли одну бронзу. У боксеров по золоту и серебру. Одна золотая медаль у дзюдоистов, лучники и стрелки положили в копилку по одной серебряной медали, по бронзе завоевали мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3×3, а также каратисты.

В общекомандном медальном зачете белорусы уступили только россиянам, у которых 109 наград (44, 23, 42), третье место заняли спортсмены Украины, завоевавшие 51 медаль (16, 17, 18). Всего на пьедестал почета II Европейских игр поднимались представители 43 команд.