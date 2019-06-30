Кочиянчич очарован атмосферой Минска и любовью Беларуси к спорту

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Глава ЕОК отметил, что организация мультиспортивного форума превзошла все его ожидания и заслуживает всяческих похвал. «Люди здесь открытые и дружелюбные, наилучшим образом принимают иностранных гостей, — сказал он. — Я очарован атмосферой в городе, Спортивной деревне, тем, как хорошо работает инфраструктура, фан-зоны. Это совершенно новое, необыкновенное впечатление от Беларуси как от дружной страны, где прекрасно относятся к спорту».

Янез Кочиянчич подчеркнул важную миссию спорта, который помогает сплотить людей, наладить дружбу и взаимопонимание между народами. «Могу с уверенностью говорить, что Беларусь отлично использует эту возможность», — отметил он.

Также президент ЕОК акцентировал внимание на необходимости разделять политику и спорт. «Конечно, обсуждается проблема использования допинга на спортивных состязаниях, и необходимо стремиться к его полному запрету. Те, кто употребляет допинг, должны раз и навсегда быть отстранены от спортивных состязаний. Но нельзя же наказывать целые страны путем коллективных штрафов», — высказал он свою позицию.