Лукашенко на закрытии Европейских игр: это был праздник дружбы и единения
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Вторые Европейские игры в Минске были праздником дружбы и единения, заявил на церемонии закрытия ЕИ-2019 президент Беларуси Александр Лукашенко.
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Вторые Европейские игры в Минске были праздником дружбы и единения, заявил на церемонии закрытия ЕИ-2019 президент Беларуси Александр Лукашенко.
Минск принимал II Европейские игры с 21 по 30 июня. Торжественная церемония закрытия соревнований прошла вечером в воскресенье на стадионе «Динамо». В завершении шоу выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Считанные минуты остались до финальных аккордов вторых Европейских игр. Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все: радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения. Жарких состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну сплошную семью», — обратился Лукашенко.
Как подчеркнул президент, прежде всего этот праздник белорусы подарили себе.
«Как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но только тогда когда мы вместе», — добавил белорусской лидер.
Беларусь широко распахнула все двери для гостей, отметил Лукашенко. «Страны среднеевропейских размеров. Живущей и развивающиеся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас эти соседи очень разные и ладить с ними порой непросто», — констатировал президент.
Лукашенко особо отметил атмосферу взаимоуважения, которую создавали жители и гости Беларуси. Президент призвал поблагодарить всех, кто внес вклад в историю состязаний: организаторов, журналистов, атлетов и не только.
«Особые слова благодарности вам, волонтеры, всем вам, стоящим здесь», — добавил Лукашенко, после чего его прервали овации.
Как отметил президент, ценится то, как волонтеры круглосуточно трудились, а без их помощи, по словам Лукашенко, было бы невозможно создать такую атмосферу.
«Я поручил правительству и администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант», — заявил Лукашенко и добавил, что «потерять» восемь тысяч человек с важными навыками нельзя.
Поблагодарил президент и болельщиков, «чья горячая поддержка вдохновляла участников соревнований».
«Гости — вы посетили страну красивую и очень уютную. Познакомились с добрым народом. Если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь», — призвал всех президент.
Обратился глава государства и к символу Европейских игр — Лесику, после чего стадион вновь разразился овациями.
«Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда, ты покорил наши сердца. Хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься», — добавил Лукашенко.
В конце своей речи президент подчеркнул, что гостям в Беларуси всегда рады. Отметил он и то, что все будут ждать с нетерпением следующие Европейские игры, а также пожелал соревнованиям долгую и славную историю.