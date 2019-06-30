Лукашенко на закрытии Европейских игр: это был праздник дружбы и единения

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Минск принимал II Европейские игры с 21 по 30 июня. Торжественная церемония закрытия соревнований прошла вечером в воскресенье на стадионе «Динамо». В завершении шоу выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Считанные минуты остались до финальных аккордов вторых Европейских игр. Это было торжество ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все: радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Это был праздник дружбы и единения. Жарких состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну сплошную семью», — обратился Лукашенко.

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Как подчеркнул президент, прежде всего этот праздник белорусы подарили себе.

«Как свидетельство наших возможностей и того, что мы горы можем свернуть, но только тогда когда мы вместе», — добавил белорусской лидер.

Беларусь широко распахнула все двери для гостей, отметил Лукашенко. «Страны среднеевропейских размеров. Живущей и развивающиеся по своим законам и традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны, которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям. Они у нас эти соседи очень разные и ладить с ними порой непросто», — констатировал президент.

Лукашенко особо отметил атмосферу взаимоуважения, которую создавали жители и гости Беларуси. Президент призвал поблагодарить всех, кто внес вклад в историю состязаний: организаторов, журналистов, атлетов и не только.

«Особые слова благодарности вам, волонтеры, всем вам, стоящим здесь», — добавил Лукашенко, после чего его прервали овации.

Как отметил президент, ценится то, как волонтеры круглосуточно трудились, а без их помощи, по словам Лукашенко, было бы невозможно создать такую атмосферу.

«Я поручил правительству и администрации президента создать банк данных волонтерского движения и использовать для развития страны ваши знания и талант», — заявил Лукашенко и добавил, что «потерять» восемь тысяч человек с важными навыками нельзя.

Поблагодарил президент и болельщиков, «чья горячая поддержка вдохновляла участников соревнований».

«Гости — вы посетили страну красивую и очень уютную. Познакомились с добрым народом. Если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь», — призвал всех президент.

Обратился глава государства и к символу Европейских игр — Лесику, после чего стадион вновь разразился овациями.

«Твои дружеские объятия, непревзойденный артистизм останутся в памяти миллионов навсегда, ты покорил наши сердца. Хочется верить, что, уйдя в свой сказочный лес, ты не забудешь нас и еще не раз вернешься», — добавил Лукашенко.