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00:29 (мск), источник: ТАСС

Церемония закрытия Европейских игр завершилась в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске завершилась церемония закрытия Европейских игр.

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На церемонии присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

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Европейские игры стартовали 21 июня. В Играх принимали участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представляла самая многочисленная делегация спортсменов — 225 человек.

Сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав 109 наград (44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые), второе место заняла команда Белоруссии (24−16−29), третье — сборная Украины (16−17−18).

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.

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