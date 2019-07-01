Церемония закрытия Европейских игр завершилась в Минске

На церемонии присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Европейские игры стартовали 21 июня. В Играх принимали участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представляла самая многочисленная делегация спортсменов — 225 человек.