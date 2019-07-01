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00:31 (мск), источник: БЕЛТА

На стадионе «Динамо» погас факел II Европейских игр

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе «Динамо» погас факел II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

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Спортивный форум, который провела Беларусь, завершился красочной церемонией закрытия, в которой приняли участие спортсмены из 50 стран. В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко многие высокопоставленные гости, среди которых Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Шоу на стадионе «Динамо» стало логическим продолжением церемонии открытия. Организаторы удивили зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений. Особое внимание уделено чествованию спортсменов и волонтеров.

Финальную песню церемонии закрытия «Time to Say Goodbye» исполнили белорусская оперная певица Оксана Волкова и российский певец Николай Басков.

Под композицию «Да новых сустрэч» белорусской артистки Юлии Быковой был погашен факел спортивного форума.

II Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня. В 15 видах спорта разыграно 200 комплектов наград. Белорусские атлеты заняли второе место в медальном зачете игр.

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