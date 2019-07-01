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13:10 (мск), источник: ТАСС

Сборная России вернулась в Москву после Европейских игр в Минске

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самолет с делегацией и спортсменами сборной России, которые принимали участие в Европейских играх в Минске, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В воскресенье дневным рейсом из Минска прибыли бадминтонисты, борцы греко-римского стиля, велогонщики, спортивные гимнасты и стрелки, вмести с ними прилетел глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Позднее в Москву из столицы Белоруссии прибудут боксеры и представители других видов спорта. Спортсменов в аэропорту встречали около ста болельщиков с российскими флагами.

«Приятно сегодня окунуться в домашнюю атмосферу здесь, в аэропорту Шереметьево, вместе с командой наших спортсменов, профессионалов, которые на протяжении десяти дней жарких Европейских игр приносили в копилку сборной медали разного достоинства. Мы привезли солидный груз медалей, даже побаивались, что на нашем борту будет перегруз, но наш перевозчик сделал все, чтобы мы сегодня здесь встретились с вами. Безусловно, все ребята молодцы, с первого до последнего дня они боролись как единый коллектив. Хочу поблагодарить всех спортсменов, тренеров, специалистов, врачей, массажистов, техников, всех тех, кто обеспечивал участие и победу наших атлетов, сюда мы вернулись большой спортивной семьей», — сказал Поздняков.

От лица спортсменов к болельщикам обратился двукратный чемпион Европейских игр гимнаст Давид Белявский. «Хотелось бы поблагодарить всех, кто следил за нашими соревнованиями, всех болельщиков. Мы очень старались, надеемся, что оправдали ваши надежды», — отметил спортсмен. Европейские игры прошли с 21 по 30 июня в столице Белоруссии, спортсмены разыграли 200 комплектов медалей. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, спортсмены завоевали 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место заняла команда Белоруссии (24−16−29), третьей стала команда Украины (16−17−18).

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку, где разыгрывалось 253 комплекта наград, российские спортсмены также заняли первое место в командном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.

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