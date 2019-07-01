Поздняков: Победа в медальном зачете Европейских игр отражает спортивные успехи России

«Команда завоевала безоговорочную победу и по количеству золотых медалей, и по общей сумме наград. Это, безусловно, является отражением наших спортивных успехов в широком смысле этого слова, — сказал Поздняков. — Следующий большой старт для нас — это Олимпийские игры в Токио, многие спортсмены завоевали лицензии, квалифицировались на Олимпиаду, и это один из самых позитивных эффектов этих Игр. Вчера я встречался с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, который участвовал в награждении наших гимнастов, и он отметил, что медали очень тяжелые, и хватит ли самолету сил перевести их все, как видите, хватило».