Европейские игры: время комплексов

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В прошлом августе в Глазго прошел чемпионат Европы. Комплексный. Кто-то называл его чемпионатом Европы по летним видам спорта. Уточнение: по некоторым летним видам спорта. В этом году главный мультиспортивный турнир лета — Европейские игры по олимпийским (и не только) видам. Тоже летним. С привязкой под слово «игры» в названии и сноской на «олимпийские». В Европейских комитетах.

В воскресенье завершились уже вторые Европейские игры в истории, но многие все еще не понимают, зачем они нужны.

Президент сразу трех водных федераций Алексей Власенко говорит: «Есть только одни Игры — Олимпийские, и это то, о чем мы должны думать, а не о Европейских играх». Собственно Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и повторяют во всех своих обращениях к спортивной общественности «вторые по масштабу после Олимпийских» — будто кто-то мог подумать иначе. Ну, а еще ЕОК усиленно стараются привлечь внимание к этому проекту, которому не хватает баланса при всех прочих плюсах. Объясняем почему.

Мы хотим внимания

Плюс

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В «комплексы», точнее в комплексные турниры, нынче пустились все крупные федерации. Точнее те из них, у кого подобных соревнований еще не было. Про отдельный проект при участии нескольких международных федераций в Глазго-2018 уже было много сказано, но вот, например, Международный союз велосипедистов (UCI) решил проводить свой собственный комплексный чемпионат мира по всем видам велоспорта — шоссе, трек, ВМХ, маунтинбайк. К слову, все в том же Глазго.

Все это делается для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию и внимание СМИ. Тот же трек или маунтинбайк по сравнению с мужской групповой гонкой шоссейного чемпионата мира в этом случае сильно проигрывает, а тут — четыре в одном. И уже больше шансов, что болельщик захочет увидеть все и сразу. И это если не брать в учет финансовую и организационную составляющую: один чемпионат мира в сезоне лучше, чем пять с пятью разными оргкомитетами, множеством перелетов и всеми сопутствующими факторами.

Об этом в Минске говорил и Станислав Поздняков: условный настольный теннис — вид спорта камерный, но в такой большой системе получает шанс получить дополнительное внимание к себе и быть узнанным со стороны широкой аудитории.

Минус

Вопрос только в том, что большим проектам при этом приходится самостоятельно добытым вниманием делиться. Все-таки, например, чемпионат Европы по водным видам спорта во многом самодостаточная история. Им нужен полный фокус, они так привыкли, и играть с ЕОК им хочется по своим правилам. В Баку водные виды были широко представлены, и там разыгрывались медали юниорских чемпионатов Европы. Для вторых Европейских игр ЕОК юниорского уровня оказалось недостаточно, а на взрослый пока замахнуться они не могут. В итоге Европейские игры-2019 без огромного блока видов спорта, который тянет на четверть олимпийской программы.

Мы к вам приедем, но когда?

Плюс

Европейские игры удачно расположены в календаре олимпийского цикла — спорт продолжает жить именно четырехлетиям от Олимпиады до Олимпиады.

За год до Игр у всех в голове только вопрос квалификации, и это можно удачно интегрировать в концепцию Европейских игр. Некоторые виды спорта уже решают вопрос по квалификации именно на этом турнире, завоевывают лицензии и даже титулы чемпионов Европы. Но далеко не все.

Минус

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Конечно, заманить на Европейские игры путевкой на Олимпиаду легко и просто, но для видов спорта, которые не получают прямых путевок, а, скажем, набирают очки по ходу сезона, нужны другие доводы. Ну, а если календарь соревнований их вида спорта на Европейских играх совершенно не учитывает реалий дня, то зачем ехать? В Баку в велоспорте на шоссе элиты было куда больше — мимо достопримечательностей «Бриллиантовой руки» ездил Том Боонен, но нынче, когда Европейские игры «заперты» между «Туром Швейцарии», подготовкой к «Тур де Франс» и национальными чемпионатами, никто не сделает выбор в пользу поездки в Минск. Кому, вы скажете, нужны национальные чемпионаты по велоспорту? В Бельгии — куда большему количеству людей, чем в России некоторые матчи РПЛ. Почему в качестве примера Бельгия? Ну, если вы хотите привлечь элиту, давайте играть по-крупному.

Я чувствую это

Плюс

А еще на Европейских играх просто круто. Тут тебе и олимпийские виды с классическими дисциплинами, и эксперименты с форматом, напоминающими юношеские Олимпийские игры. Вчера на треке один из тренеров сказал верную фразу: «Здесь имитация Олимпиады». И произнес он ее в положительном значении.

Для тех спортсменов, которые никогда не были на мультиспортивных соревнованиях это шанс почувствовать себя частью команды — уж простите нам эту спортивную романтику, узнать других людей, пообщаться с коллегами из других стран. Это шанс пожить в деревне спортсменов, наконец, ведь многие, попадая на первую Олимпиаду, не готовы ко всему этому — ко всем отвлекающим моментам, к такому количеству людей, к такому вниманию к себе, своему виду спорта. Это и есть хорошая «имитация Олимпиады». Ну, а самое главное, Европейские игры во многих видах спорта дают дополнительный шанс сразиться с сильными соперниками — не у каждого спорта календарь к этому располагает, а здесь тебе репетиция борьбы и шанс начать выигрывать со всеми атрибутами олимпийской атмосферы. За это жирный плюс.