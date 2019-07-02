Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года
ТАСС, 2 июля. Польский Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года. Об этом глава города Яцек Майхровский заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
ТАСС, 2 июля. Польский Краков может отказаться от проведения Европейских игр 2023 года. Об этом глава города Яцек Майхровский заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
Решение о выборе Кракова столицей соревнований было принято 22 июня в Минске представителями 50 европейских национальных комитетов на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.
«У нас нет официальной информации по финансированию соревнований, поэтому мы точно не знаем, сможет ли Краков принять Европейские игры. Мы не можем допустить ситуации, при которой город будет вынужден платить за пребывание приехавших на Игры 12 тысяч человек», — сказал градоначальник.
Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр-2023. Ранее сообщалось, что на проведение будет претендовать Казань, но в итоге заявка столицей Татарстана не была подана.
Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые завершились 30 июня 2019 года в Минске.