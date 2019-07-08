Третий лишний. Почему вторые Европейские игры в Минске могут оказаться последними

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Власти польского Кракова поставили под сомнение проведение у себя Европейских игр — 2023, глава города Яцек Майхровский заявил об отсутствии каких-либо договоренностей о финансовой поддержке заявки со стороны государства. Над самым крупным спортивным проектом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) вновь нависла угроза закрытия.

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О возможности проведения Европейских игр впервые заговорили в апреле 2011 года, с соответствующим предложением выступил тогдашний руководитель ЕОК Патрик Хики. В конце 2012 года генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов приняла решение провести первые Европейские игры в июне 2015 года в Баку. По неофициальной информации, первоначально на это спортивное мероприятие претендовал Минск, который спустя некоторое время принял решение отозвать заявку.

В Азербайджане к Европейским играм было построено много спортивных объектов: Олимпийский стадион на 69 870 зрителей, Дворец водных видов спорта, Национальная гимнастическая арена, стрелковый центр. Неподалеку от гимнастической арены была возведена Деревня атлетов, состоящая из нескольких многоэтажных жилых корпусов. Также был реконструирован стадион имени Тофика Бахрамова на 31 200 мест.

По официальным данным, затраты Азербайджана на строительство и реконструкцию составили почти миллиард долларов.

В середине мая 2016 года ЕОК определились с местом проведения вторых Европейских игр. Это право было отдано Нидерландам, чей национальный олимпийский комитет представил соответствующую заявку. Соревнования планировалось провести летом 2019 года в семи городах, в том числе Амстердаме, Гааге, Эйндховене, Роттердаме и Утрехте. Однако буквально накануне Игр в Баку Нидерланды отказались подхватить у Азербайджана эстафету из-за несогласия правительства поддержать заявку своего НОК.

Сразу после демарша Нидерландов на тот момент министр спорта Виталий Мутко заявил журналистам, что Россия не будет претендовать на проведение вторых Европейских игр в силу перегруженности различными международными спортивными соревнованиями. Тем не менее, по имеющейся у ТАСС информации, до середины 2016 года РФ была основным претендентом на Игры-2019. Однако разразившийся в то время допинговый скандал и затянувшееся восстановление международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики поставили крест на планах ЕОК поскорее найти кандидата, готового при этом пойти на большие траты для подготовки и проведения очередных Европейских игр.

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Белоруссия пришла на выручку

Руководство Европейских олимпийских комитетов напряженно искало замену России и нашло ее в Белоруссии — в октябре 2016 года было объявлено о том, что очередные Европейские игры пройдут в июне 2019 года в Минске. Глава государства Александр Лукашенко в конце того же года заявил в присутствии журналистов, что подготовка к Играм-2019 не потребует больших затрат на возведение спортивных объектов. По словам президента Белоруссии, на проведение Игр требовалось около $50 млн, но и эти расходы могли быть компенсированы за счет других европейских стран.

Лукашенко пояснил, что перед тем, как предложить кандидатуру Белоруссии на проведение этих соревнований, в стране подсчитали, во сколько они обойдутся. На постановку церемонии открытия I Европейских игр, заметил глава государства, в Баку потратили $100 млн. «У нас этого не будет, мы сделаем душевное открытие, чтобы показать душу нашего народа. Красиво сделаем, это будет меньше $1 млн стоить», — говорил тогда президент Белоруссии.

Но жизнь вносит свои коррективы. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович во время проведения Европейских игр заявил в парламенте страны о том, что на проведение соревнований с 2017 по 2019 год было израсходовано почти 540 млн белорусских рублей (примерно $264 млн), при этом бюджетные средства составляли только половину из этой суммы — 266 млн рублей.

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Россия предпочла Универсиаду, Краков вспомнил о деньгах

Главными претендентами на проведение третьих Европейских игр, которые запланированы на 2023 год, были Польша и Россия. Поляки изначально заявили Катовице, россияне предполагали провести это большое мультиспортивное мероприятие в Казани, которая в разные годы с успехом провела Всемирную летнюю Универсиаду и чемпионат мира по водным видам спорта.

Большинство экспертов в этом противостоянии отдавали предпочтение России, которая с большим желанием и на высоком уровне проводит все доверенные ей международные спортивные состязания. Расчетливость же поляков известна всему миру, тот же Краков, который в мае сменил Катовице в роли претендента на Европейские игры, в 2014 году после референдума отказался от борьбы за проведение зимней Олимпиады-2022. Однако когда дело дошло до реальных выборов, оказалось, что в ЕОК поступила только одна заявка — из Польши. Оказалось, что Россия предпочла сделать ставку на студенческий спорт и сконцентрировала все свои силы на получение права провести в 2023 году в Екатеринбурге летнюю Универсиаду, а заявку Казани решила оставить без движения.

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, которая проходила в Минске 22 июня, приняла решение отдать Кракову на безальтернативной основе право проведения следующих Европейских игр.

Ассамблея проходила в отсутствие журналистов, а решение ее участников отменить заранее запланированную пресс-конференцию, посвященную выборам, добавило загадочности. В последний день Европейских игр глава ЕОК Янез Кочиянчич на пресс-конференции изо всех сил пытался убедить журналистов в надежности Кракова как организатора следующих Игр. Однако во время торжественного закрытия ожидаемой всеми передачи флага от Минска Кракову не произошло, а спустя два дня глава этого польского города и вовсе подверг сомнению проведение у себя в 2023 году этих соревнований.

Как оказалось, заявку на проведение в Кракове Европейских игр подал Национальный олимпийский комитет Польши, а правительство этой страны предварительно не согласовало с властями города все финансовые вопросы. Добавляет сложности и тот момент, что глава Кракова Майхровский является членом партии, которая находится в оппозиции.

В интервью польскому изданию «Газета Выборча» Майхровский заявил, что Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет четких разъяснений по поводу финансирования. «Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов», — сказал глава города.

Руководство Европейских олимпийских комитетов пока никак не прокомментировало высказывания Майхровского, после которых Краков в любой момент может официально отказаться от Европейских игр.

В сложившихся условиях, как показывает практика, ЕОК будет очень сложно найти замену этому польскому городу в случае схода последнего с дистанции.

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Откуда ждать помощи?

Пожалуй, только Россия в таком случае способна спасти от гибели самый крупный спортивный проект Европейских олимпийских комитетов. Как вариант, провести третьи Европейские игры в Екатеринбурге на объектах, где спустя некоторое время пройдет летняя Универсиада. В таком случае расходы на проведение еще одного крупного мультиспортивного турнира окажутся незначительными.

Но торопиться протягивать руку помощи сейчас не следует. Необходимо дождаться, когда ЕОК все-таки сумеют договориться с континентальными федерациями, чтобы проводить на Европейских играх полноценный отбор на главный старт следующего четырехлетия — Олимпиаду-2024. Обладание преимуществом «своего поля», которое увеличит шансы российских спортсменов поехать в Париж, может стать основанием для России взять на себя и предолимпийские Европейские игры.