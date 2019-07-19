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10:54 (мск), источник: БЕЛТА

Спортшколы Гомельской области получат Br55 тыс. по проекту «Олимпийский путь»

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гомельской области, ставшие победителями и призерами II Европейских игр, помогают спортивным учреждениям региона по проекту «Олимпийский путь», сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

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Чтобы поучаствовать в проекте и получить право выбрать спортивное учебное заведение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь, атлетам важно было выполнить ряд определенных критериев. Например, стать победителем или призером соревнований в олимпийской дисциплине. В итоге поддержку в Br55 тыс. спортучреждения получат благодаря пяти спортсменам региона. В их числе — Владислав Смягликов (бокс), Кирилл Грищенко (греко-римская борьба), Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Елена Ноздрева (гребля на байдарках и каноэ).

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Средства направят в Гомельский областной центр олимпийского резерва единоборств, Калинковичскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва № 2, Мозырскую СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ, Гомельскую СДЮШОР «Дельфин». «Как правило, выбранные учреждения — это те площадки, в которых спортсмены проходили определенный этап своей подготовки. Для названных учреждений полученные суммы станут хорошим подспорьем и помогут сделать очередной шаг вперед, в том числе в подготовке новых чемпионов», — убежден заместитель начальника управления.

В основном средства будут использованы для укрепления материально-технической базы, покупки спортивного инвентаря, участия в соревнованиях.

Павел Старосветский напомнил, что всего на пьедестал II Европейских игр поднимались 12 спортсменов Гомельской области, которые завоевали 20 медалей. Подготовили их 17 тренеров. Он также обратил внимание, что в достигнутом результате большой вклад многих специалистов технических, экономических, административных и других служб.

Также заместитель начальника управления отметил, что в ближайшее время в области пройдет чествование спортсменов, которые стали победителями и призерами II Европейских игр. Кроме того, запланированы встречи чемпионов с начинающими атлетами, а также поклонниками.

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