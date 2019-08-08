II Европейские игры вызвали большой интерес в интернет-сообществе

Полученные данные свидетельствуют, что в белорусском интернете количество позитивных и нейтральных упоминаний превысило негативные более чем в 7 раз (125 тыс. против 16 тыс.). Всего в процессе исследования по всему миру было проанализировано почти 240 тыс. сообщений с упоминанием II Европейских игр с 28 мая по 2 июля 2019 года. В Беларуси среднее количество сообщений с 28 мая по 20 июня составляло около 1,5 тыс. упоминаний в день. Ближе к открытию мультиспортивного форума — 21 июня, количество упоминаний возрастало. С 22 июня произошел всплеск и количество позитивных комментариев значительно превысило количество негативных: позитивно событие было упомянуто более 4 тыс. раз, а негативно — менее тысячи. В этот же день было зафиксировано и самое большое количество обсуждений события за все время Игр. Второй всплеск упоминаемости пришелся на 1 июля — день закрытия, после чего произошел прогнозируемый спад комментирования.