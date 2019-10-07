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12:58 (мск), источник: ТАСС

Мэр Кракова Майхровский заявил, что город готов принять Европейские игры — 2023

ТАСС, 7 октября. Мэр польского Кракова Яцек Майхровский заявил, что город готов провести третьи Европейские игры 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейских национальных комитетов (EOC).

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Ранее Майхровский в интервью польскому изданию «Газета Выборча» заявлял, что город может отказаться от проведения Европейских игр из-за отсутствия финансирования.

Муниципалитет Кракова и Малопольское воеводство подписали письмо о намерении официально подтвердить совместное проведение Европейских игр — 2023. Документ был подписан Майхровским, маршалом Малопольского воеводства Витольдом Козловским, заместителем маршала Томашем Уриновичем, заместителем премьер-министра Ярославом Говином, президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Красницким и ректорами трех краковских университетов. Отмечается, что подписание данного соглашения является первым шагом в организации соревнования. В соглашении прописаны обязательства и ответственность обеих сторон за подготовку и проведение Игр.

«Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий. Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и прежде всего для улучшения спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города», — сказал Майхровский.

«Мы постараемся максимально использовать эту возможность. Мы были выбраны для проведения Игр — это, безусловно, источник гордости, но также обязательство провести мероприятие на высоком уровне», — сказал Козловский.

Решение о выборе Кракова местом проведения соревнований было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр — 2023. Ранее сообщалось, что на организацию соревнований будет претендовать Казань, но в итоге заявка не была подана. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.

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