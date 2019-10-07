Мэр Кракова Майхровский заявил, что город готов принять Европейские игры — 2023
ТАСС, 7 октября. Мэр польского Кракова Яцек Майхровский заявил, что город готов провести третьи Европейские игры 2023 года. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 7 октября. Мэр польского Кракова Яцек Майхровский заявил, что город готов провести третьи Европейские игры 2023 года. Об этом в понедельник сообщила
Ранее Майхровский в интервью польскому изданию «Газета Выборча» заявлял, что город может отказаться от проведения Европейских игр
Муниципалитет Кракова и Малопольское воеводство подписали письмо о намерении официально подтвердить совместное проведение Европейских игр — 2023. Документ был подписан Майхровским, маршалом Малопольского воеводства Витольдом Козловским, заместителем маршала Томашем Уриновичем, заместителем
«Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий. Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и прежде всего для улучшения спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города», — сказал Майхровский.
«Мы постараемся максимально использовать эту возможность. Мы были выбраны для проведения Игр — это, безусловно, источник гордости, но также обязательство провести мероприятие на высоком уровне», — сказал Козловский.
Решение о выборе Кракова местом проведения соревнований было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр — 2023. Ранее сообщалось, что на организацию соревнований будет претендовать Казань, но в итоге заявка не была подана. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.