Мэр Кракова Майхровский заявил, что город готов принять Европейские игры — 2023

Ранее Майхровский в интервью польскому изданию «Газета Выборча» заявлял, что город может отказаться от проведения Европейских игр из-за отсутствия финансирования.

Муниципалитет Кракова и Малопольское воеводство подписали письмо о намерении официально подтвердить совместное проведение Европейских игр — 2023. Документ был подписан Майхровским, маршалом Малопольского воеводства Витольдом Козловским, заместителем маршала Томашем Уриновичем, заместителем премьер-министра Ярославом Говином, президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Красницким и ректорами трех краковских университетов. Отмечается, что подписание данного соглашения является первым шагом в организации соревнования. В соглашении прописаны обязательства и ответственность обеих сторон за подготовку и проведение Игр.

«Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий. Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и прежде всего для улучшения спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города», — сказал Майхровский.

«Мы постараемся максимально использовать эту возможность. Мы были выбраны для проведения Игр — это, безусловно, источник гордости, но также обязательство провести мероприятие на высоком уровне», — сказал Козловский.