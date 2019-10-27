Наследие II Европейских игр в Минске стало одной из центральных тем Генассамблеи ЕОК

На заседании Генеральной ассамблеи ЕОК в Варшаве белорусскую делегацию возглавили исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, генеральный секретарь НОК, а также директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, который во время презентации обратил внимание присутствующих на материальное и нематериальное наследие игр. С докладами также выступили заместители директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов и Сергей Шаблыко, начальник управления по взаимодействию с ЕОК, европейскими НОК Юлия Плюто, начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ Алексей Богданович.