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26 октября, источник: БЕЛТА

Наследие II Европейских игр в Минске стало одной из центральных тем Генассамблеи ЕОК

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из центральных тем обсуждения участниками 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Варшаве стало наследие II Европейских игр. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководство ЕОК и участники мероприятия заслушали детальный итоговый отчет о II Европейских играх, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

На заседании Генеральной ассамблеи ЕОК в Варшаве белорусскую делегацию возглавили исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, генеральный секретарь НОК, а также директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, который во время презентации обратил внимание присутствующих на материальное и нематериальное наследие игр. С докладами также выступили заместители директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов и Сергей Шаблыко, начальник управления по взаимодействию с ЕОК, европейскими НОК Юлия Плюто, начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ Алексей Богданович.

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Во время презентации итогового отчета II Европейских игр Виктор Лукашенко вручил от имени Президента Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко поздравительный адрес президенту ЕОК Янезу Кочиянчичу.

Георгий Катулин передал комплект медалей II Европейских игр президенту МОК Томасу Баху для размещения наград в Олимпийском музее в Лозанне.

Право проведения II Европейских игр Беларусь получила во время заседания 45-й Генассамблеи ЕОК, которое состоялось в Минске в октябре 2016 года.

На II Европейских играх белорусские спортсмены завоевали 69 (24 золотых, 16 серебряных, 29 бронзовых) наград и заняли второе место в медальном зачете.

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