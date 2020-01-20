Юрг Шталь: Созданная в Беларуси инфраструктура позволит проводить соревнования самого высокого уровня

Юрг Шталь также отметил, что он знаком с достижениями белорусских атлетов на крупных международных стартах в биатлоне, хоккее, художественной гимнастике и заинтересован в развитии спортивных связей между двумя странами. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, а также взаимодействие между олимпийскими комитетами. Виктор Лукашенко подчеркнул, что на III зимних юношеских Олимпийских играх белорусские атлеты завоевали две награды: золотая медаль в хоккее 3×3 и бронзовая — в биатлоне. Во встрече принимали участие генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич.