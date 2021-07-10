Макгрегор: ночью Порье умрёт — это случится прямо в октагоне, и я не шучу

«Скоро этот человек узнает, что бывает с теми, кто не уважает доброту и воспринимает её как слабость. Он заплатит за это. Я заставлю его заплатить собственной жизнью — я не шучу. Завтра ночью он будет мёртв. Это случится прямо в октагоне. Мне абсолютно плевать на него. Он уже труп. Я очень рад вернуться в Лас-Вегас, где могу поднять местную экономику и устроить шоу для фанатов», — приводит слова Макгрегора PJ Penn.