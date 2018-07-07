Девять человек пострадали во время забега с быками в Памплоне

По данным издания, забег стал одним из самых опасных и долгих за всю историю. Почти шесть минут несколько сотен человек бежали по улицам города от шести быков. Некоторые из них не смогли спастись и попали на рога и под копыта разъяренных животных. Все пострадавшие были госпитализированы.