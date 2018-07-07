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7 июля, источник: Спорт-Экспресс

Девять человек пострадали во время забега с быками в Памплоне

Девять человек получили травмы во время забега с быками в испанской Памплоне во время традиционного фестиваля в честь небесного покровителя Наварры, сообщает EFE.

Источник: AP 2018

По данным издания, забег стал одним из самых опасных и долгих за всю историю. Почти шесть минут несколько сотен человек бежали по улицам города от шести быков. Некоторые из них не смогли спастись и попали на рога и под копыта разъяренных животных. Все пострадавшие были госпитализированы.

Фестиваль проходит ежегодно, в ходе него проходят шествия и концерты, однако забег с быками остается главным событием, в котором могут поучаствовать как местные жители, так и туристы.

Отметим, что фестиваль продлится с 4 по 14 июля.

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