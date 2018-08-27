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17:10 (мск), источник: Sport24

Гонки на самолетах заворожили Казань. Это было круче, чем «Рубин» — ЦСКА

Репортаж Sport24 с этапа Red Bull Air Race, за которым вживую наблюдали 128 тысяч человек.

Источник: Sport24

Чемпионат мира Red Bull Air Race впервые прошел в 2003 году. С тех пор по всему мирууже состоялось более 80 гонок. Что это такое? Это соревнования высококлассных пилотов, которые состязаются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами.

Самолеты разгоняются почти до четырехсот километров в час, а летчики испытывают колоссальные перегрузки. Обычному человеку выдержать такое не под силу. Поэтому участники в основном — бывшие пилоты гражданской или военной авиации. Причем опытные. Самому возрастному участнику — 58 лет, самому молодому — 27.

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Этап Кубка мира прошел в Казани уже во второй раз. Сама трасса расположилась на реке Казанка, которая впадает в Волгу. На водной поверхности расставили специальные 25-метровые надувные конусы, которые называются пилонами. Журналисты смогли оценить их изнутри. Сделаны они из ткани, предназначенной, в частности, для парашютов. Единственное отличие — пилон при несильном касании легко рвется. Сделано так специально: если пилот случайно задевает конус крылом, то он сразу сдувается, а борт продолжает движение. На замену пилона техникам дается не более 90 секунд, так как пилоты заходят на трассу один за другим.

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Соответственно, участником нужно облетать эти пилоны и не в коем случае не задевать их. В случае нарушения — штраф три секунды, который фактически выключает пилота из борьбы. На прохождение трассы в Казани уходит около 50 секунд, и на финише спортсменов разделают доли секунды. Есть и другие виды нарушений: неправильное прохождение между конусами, слишком высокая скорость. За последнее нарушение как раз был наказан японский пилот, хотя прошел трассу с рекордным временем.

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Казалось, будто весь город собрался посмотреть авигонки. Хотя в первый день соревнований за зрителя боролся еще матч «Рубина» с ЦСКА. Самолеты одержали сокрушительную победу: на футболе присутствовало чуть больше 26 тысяч болельщиков, а полеты собрали более 80 тысяч. А в воскресенье число зрителей увеличилось почти до 130 тысяч!

Причем люди были абсолютно везде — на набережной с обеих сторон, на мосту, у возвышении около стен Казанского кремля и даже на крышах домов. Кто-то просто останавливался посредине дороги и любовался красотой полетов. Это правда выглядит завораживающее, особенно на фоне местных достопримечательностей — главной мечети города и отделения ЗАГСа, выполненного в форме казана.

Помимо основных соревнований в Казани состоялись заезды в классе Challenger. В них выступает единственная в мире женщина-пилот в этом виде — француженка Мелани Астлес.

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Победителем казанского этапа соревнований стал Мартин Шонка. На предыдущем этапе в Будапеште вице-чемпион 2017 года завоевал свою первую золотую медаль в сезоне, однако в ходе квалификации в столице Татарстана смог показать только 12-й результат. Тем не менее, в воскресенье чешский пилот не знал себе равных: Шонка быстрее всех прошел трассу над рекой Казанкой и в первом, и во втором туре гоночного дня. Борьба обострилась в Финале четырех. Чемблисс и Гулиан, в прошлом году занявшие в Казани первое и третье места соответственно, «вылетели» из 53 секунд, равно как и испанец Хуан Веларде. Судьба медалей российского этапа была в руках Шонки, который стратовал последним. На промежуточных отрезках трассы Мартин шел с соперниками ноздря в ноздрю, но в конечном итоге остановил секундомер на отметке 52,123 секунд, опередив Гулиана на какие-то сотые доли секунд.

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— Казань — невероятно красивый город. И я очень рад, что сумел победить здесь, — сказал Шонка после победного заезда. — Еще совсем недавно я думал, что такое невозможно. Это хороший результат для меня. Мы долго решали, как спроектировать наш пролет и траекторию, чтобы все прошло идеально. И нам это удалось. Я очень усердно работал долгое время. Сама трасса отличная, хорошо технически оснащенная. Но надо признать, что в прошлом году она была более сложная. Хотя мы выявили много сложных моментов во время ее анализа.

В следующем году вся Казань снова сможет понаблюдать за заездами профессиональных пилотов над рекой, так как контракт с Red Bull рассчитан до 2019 года. Кто знает, может, уже скоро мы увидим самолеты и в Санкт-Петербурге над Невой на фоне Петропавловской крепости и Эрмитажа. Австрийцы давно хотят провести этап в Северной столице России. Представляете, как это будет завораживающее?

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