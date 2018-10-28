Участник команды России на ЧМ по мотопарапланеризму погиб в Египте
КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Участник команды России, выступающей на проходящем в Египте III Чемпионате мира по мотопарапланеризму, погиб во время тренировочного полета близ города
КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Участник команды России, выступающей на проходящем в Египте III Чемпионате мира по мотопарапланеризму, погиб во время тренировочного полета близ города
В нем отмечается, что мотопараплан, на котором находился член российской команды, имя которого не называется, во время тренировочного полета, упал в озеро Карун, расположенное на территории провинции
Как заявил представитель министерства Самех
Министр гражданской авиации Египта Юнис