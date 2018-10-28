Участник команды России на ЧМ по мотопарапланеризму погиб в Египте

Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
Северсталь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
СКА-Хабаровск0
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
16:30
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
16:30
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Динамо
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нюрнберг0
Айнтрахт Ф0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист1
Спартак1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор1
Тамбов1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Черноморец Од0
Карпаты2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев2
Витязь1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло2
Болонья2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Львов
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Реал
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс5
Сибирь2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-21
Томь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Локомотив3
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Бетис0
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
СКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Ак Барс5
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Уэска
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
29.10
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
29.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс7
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз7
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд3
Колорадо Эвеланш2
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в ЛЧ
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
16:03 (мск), источник: ТАСС

Участник команды России на ЧМ по мотопарапланеризму погиб в Египте

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Участник команды России, выступающей на проходящем в Египте III Чемпионате мира по мотопарапланеризму, погиб во время тренировочного полета близ города Эль-Файюм, расположенного приблизительно в 100 км от Каира. Об этом сообщила газета Al-Ahram, цитируя распространенное в воскресенье заявление египетского министерства гражданской авиации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В нем отмечается, что мотопараплан, на котором находился член российской команды, имя которого не называется, во время тренировочного полета, упал в озеро Карун, расположенное на территории провинции Эль-Файюм. Согласно заявлению, «во время подготовки к чемпионату мира, которое проводится под эгидой Международной авиационной федерации (FAI), один из участников турнира погиб после внезапного отказа двигателя мотопараплана и его падения в озеро Карун».

Как заявил представитель министерства Самех аль-Хафани, первичное расследование указывает на то, что причиной трагедии явилась «персональная ошибка пилота, находившегося в мотопараплане». По данным египетской стороны, спортсмен «не следовал всем необходимым мерам безопасности, придерживаются и организаторы соревнования в Эль-Файюме».

Министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри распорядился создать специальную комиссию для выяснения точных причин и обстоятельств происшествия. В работе комиссии принимают участие сотрудники генеральной прокуратуры страны.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду
Гол Панарина в овертайме принес победу «Коламбусу» в матче НХЛ
Российские фигуристы стали вторыми на этапе Гран-при в Канаде
На глазах у фанатов: босс «Лестера» разбился на вертолете
«Питтсбург» крупно победил «Ванкувер». Малкин забросил две шайбы
Букмекеры считают, что ЦСКА снова обыграет «Краснодар»
«Динамо» играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь