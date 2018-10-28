Участник команды России на ЧМ по мотопарапланеризму погиб в Египте

В нем отмечается, что мотопараплан, на котором находился член российской команды, имя которого не называется, во время тренировочного полета, упал в озеро Карун, расположенное на территории провинции Эль-Файюм. Согласно заявлению, «во время подготовки к чемпионату мира, которое проводится под эгидой Международной авиационной федерации (FAI), один из участников турнира погиб после внезапного отказа двигателя мотопараплана и его падения в озеро Карун».