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13:44 (мск), источник: ТАСС

Казах Шынгыс Бейкашев лидировал в скоростном восхождении на Эльбрус на Red Fox Elbrus Race

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Представитель Казахстана Шынгыс Бейкашев стал победителем скоростного восхождения на Эльбрус в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2019, сообщил ТАСС во вторник директор фестиваля Евгений Колчанов.

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Источник: РИА "Новости"

Время победителя — 3 часа 33 минут 54 секунды. «Вторым стал россиянин Евгений Марков (3:39:54), третьим финишировал россиянин Виталий Шкель (3:43:31)», — сказал Колчанов.

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Среди женщин первой вершину покорила представительница Кыргызстана Анна Оглоблина (4:20:48), второй — россиянка Наталья Руденко (4:27.49), на третьем месте ее соотечественница Елена Рухляда (4:30.14).

Дистанция маршрута «поляна Азау — западная вершина Эльбруса» составляет 12 км с набором высоты более 3,3 тыс. метров. В забеге приняли участие более 250 спортсменов-экстремалов из 20 стран мира.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый мировой рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут.

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