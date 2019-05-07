Казах Шынгыс Бейкашев лидировал в скоростном восхождении на Эльбрус на Red Fox Elbrus Race

Время победителя — 3 часа 33 минут 54 секунды. «Вторым стал россиянин Евгений Марков (3:39:54), третьим финишировал россиянин Виталий Шкель (3:43:31)», — сказал Колчанов.
Среди женщин первой вершину покорила представительница Кыргызстана Анна Оглоблина (4:20:48), второй — россиянка Наталья Руденко (4:27.49), на третьем месте ее соотечественница Елена Рухляда (4:30.14).
Дистанция маршрута «поляна Азау — западная вершина Эльбруса» составляет 12 км с набором высоты более 3,3 тыс. метров. В забеге приняли участие более 250 спортсменов-экстремалов из 20 стран мира.
В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый мировой рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут.