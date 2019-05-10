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10 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские спортсмены завоевали 31 медаль на ЧМ по воздушной акробатике в Москве

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике, который прошел в Москве, сообщила БЕЛТА главный тренер команды Ирина Чимбур.

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Турнир проходил в номинациях «Спорт» и «Артистик» в дисциплинах «воздушные полотна», «воздушное кольцо», «спортивный пилон», «упражнения на ремнях», «куб и оригинальные виды».

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из стран Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии, Италии, Польши, Эстонии, Канады и других государств. Белорусская сборная участвовала впервые.

Белорусскую команду представили на чемпионате 28 спортсменов из Гродно, Минска и Калинковичей. Сборная формировалась по результатам международных соревнований, которые состоялись ранее в Минске.

Воздушная акробатика — новый вид спорта в Беларуси. Развитием этого направления занимаются Sport Action (Гродно), народный эстрадно-цирковой ансамбль «Романтики» ДК МАЗ (Минск) и фитнес-студия «Марс» из Калинковичей.

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