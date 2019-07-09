Новые приключения испанца в Алматы, или как прошла Альпиниада-2019

Среди желающих покорить вершину были как казахстанцы, так и гости, приехавшие с ряда стран Европы и Азии. Причем взобраться на вершину выразили желание не только профессионалы, но и любители экстремального спорта. Для 28-летнего испанца Андреаса Уэски это восхождение стало одной из главных целей приезда в Казахстан.

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В ходе путешествия представитель солнечной Испании присоединился к команде, составленной из журналистов Tengrinews.kz и Vesti.kz. Андреас восхитился близости горнолыжного курорта «Шымбулак» от города.

«Это очень удобно. Буквально полчаса назад я выехал из города и оказался на канатной дороге. Подниматься всего несколько минут и вот вы уже в горах. У вас здесь очень красиво. Одной из целей моего приезда в Алматы — было участие в Альпиниаде. Моя подруга из Казахстана обещала сходить со мной, но у нее появились проблемы со здоровьем. Я не стал отказываться от своего шанса и решился отправиться в одиночку. В этот момент судьба свела меня с хорошей командой. Они помогли мне подняться, приютили в своем лагере и даже спели мне испанские песни. Это было невероятное впечатление», — отметил Уэска.

В 17:30 группа начала пешую часть маршрута с Талгарского перевала (3200 метров). В ходе путешествия открылся невероятный вид на величественные вершины Заилийского Алатау.

Спустя час тропа исчезла и путешественники были вынужденны пробираться по камням и снегу. По ходу маршрута стали вырастать лагеря участников. Ночевку было решено провести на основной контрольной точке, расположенной перед ледником Богдановича (3600 метров).

Палаточный лагерь пришлось ставить прямо на камнях. Площадка для ночлега выравнивалась и лишь после этого, участники поставили палатки. После скромного ужина, пришло время развлекательной программы. Температура стремительно приближалась к нулю, однако за теплыми разговорами и душевными песнями это обстоятельство осталось незамеченным.

Официально трасса Альпиниады открывалась в 5 утра, но участники занимали очередь за два часа до старта. Это привело к тому, что фактически на вершине пика Нурсултан успели побывать лишь те, кто ночевал в горах.

В числе счастливчиков оказался и Сункар Карабалин, который является директором Effective Media Liaison, куда входят Vesti.kz, Tengrinews.kz и Massaget.kz. Он вместе с испанским путешественником Андресом проснулся в 3:30 и отправился к точке подъема. Само восхождение Карабалин начал в 9.30, добравшись до вершины в 11:30. По достижении пика, путешественники развернули флаги Испании и холдинга.

«Я давно шел к этой вершине. Стартанув еще в 2001, продолжив в 2017, а в 2019 — я это сделал. Это большая победа. Очень приятно добиваться своей долгожданной цели. Это было непросто, но мы в итоге стоим на вершине», — отметил Карабалин.

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Возвращения скалолазов пришлось ждать несколько часов. За это время погода успела облить дождем, осыпать градом и согреть палящим солнцем. Обратный путь оказался не менее утомительным, но всем участникам удалось благополучно вернуться в город.

«Я планировала подняться на вершину, но в лагере у меня поднялось давление. Началась так называемая “горная болезнь”. Я трезво оценила свои силы и решила отложить восхождение на следующий год», — отметила заместитель директора информационной службы Tengrinews.kz Айнаш Хаметжанова.

Между тем, корреспондент Vesti.kz Бакытжан Нурпеисов, участвовавший в этом восхождении, также не скрывал радостных эмоций: «Невероятное место с фантастической энергетикой. Горы — объединяют самых ярких и позитивных людей. Здесь место, где люди отдыхают душой».