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25 июля, источник: Lenta.Ru

Экстремал на флайборде рухнул в Ла-Манш

Французский спортсмен Фрэнки Запата пытался перелететь пролив Ла-Манш на реактивном флайборде, но не смог. Об этом пишет «Интерфакс».

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Источник: AP 2019

Флайборд — это футуристичный летательный аппарат с реактивными двигателями, изобретенный самим Запатой. Мужчина вылетел на нем с пляжа Сангат в департаменте Па-де-Кале и должен был приземлиться в бухте Святой Маргариты около британского порта Дувр. По дороге спортсмен планировал дозаправить устройство на судне. Во время приземления он не удержался и упал в воду. Экстремал здоров, но очень расстроен неудачей.

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Запата таким образом хотел отметить 110-ю годовщину первого перелета через Ла-Манш, совершенного авиатором Луи Блерио 25 июля 1909 года.

Фрэнки Запата изобрел Flyboard Air в 2018 году. Устройство летает за счет четырех двигателей, каждый мощностью 250 лошадиных сил. Внутри платформы находится система стабилизации. Флайборд управляется наклонами и пультом в руках пилота. Он работает на керосине и может разгоняться до 140 километров в час. У человека без тренировки не получится управлять им. Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях.

Флайборд — не единственное футуристическое устройство, которым владеет Запата. Ранее в 2016 году он установил рекорд дальности полета на ховерборде. Он смог подняться на высоту в 30 метров и преодолеть более двух километров. Достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

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