Экстремал на флайборде рухнул в Ла-Манш
Французский спортсмен Фрэнки Запата пытался перелететь пролив
Французский спортсмен Фрэнки Запата пытался перелететь пролив
Флайборд — это футуристичный летательный аппарат с реактивными двигателями, изобретенный самим Запатой. Мужчина вылетел на нем с пляжа Сангат в департаменте
Запата таким образом хотел отметить 110-ю годовщину первого перелета через
Фрэнки Запата изобрел Flyboard Air в 2018 году. Устройство летает за счет четырех двигателей, каждый мощностью 250 лошадиных сил. Внутри платформы находится система стабилизации. Флайборд управляется наклонами и пультом в руках пилота. Он работает на керосине и может разгоняться до 140 километров в час. У человека без тренировки не получится управлять им. Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях.
Флайборд — не единственное футуристическое устройство, которым владеет Запата. Ранее в 2016 году он установил рекорд дальности полета на ховерборде. Он смог подняться на высоту в 30 метров и преодолеть более двух километров. Достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.