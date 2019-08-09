Этап Кубка мира по вертолетному спорту под Витебском собрал участников из пяти стран

Под Витебском собрались спортсмены разного возраста и уровня мастерства. В числе самых титулованных экипаж из России: Юрий Яблоков и Константин Подойницын, победители двух последних Кубков мира. «Я пришел в этот спорт в 2008 году, мой коллега пять лет назад, — рассказывает Юрий Яблоков. — В вертолетном спорте важно полное понимание членов экипажа, точность движений, потому что любая неправильная манипуляция приводит к изменению положения вертолета, что сказывается на результатах. Но главное — уметь справляться с волнением».

Несмотря на конкуренцию на соревнованиях, спортсмены из разных стран дружат между собой. «Общаемся с белорусскими, чешскими, польскими и австрийскими коллегами. Бываем друг у друга в гостях», — добавляет спортсмен.

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Достойную конкуренцию россиянам в последнее время составляют белорусы. Среди них воспитанники витебского аэроклуба Никита Лаптев и Владислав Курс. «Для меня вертолетный спорт больше хобби, начал заниматься им в 2007 году, когда учился в 11-м классе. Сначала была теория, на третий год занятий началась минимальная программа летного спорта, — вспоминает летчик-инструктор Никита Лаптев. — В 2012 году поехал на чемпионат мира в Москву, где выиграл бронзу среди юниоров. Также были бронзовые медали в прошлом году на чемпионате мира в Минске и второе командное место».

На этапе Кубка мира экипажи соревнуются в упражнении «параллельный слалом». Участники на вертолете проносят емкость с водой через 11 ворот по заданному маршруту, при этом нужно как можно меньше разлить жидкости. Во время второго испытания (параллельная развозка грузов) спортсмены переносят резиновый груз и по очереди опускают его в бочки, которые установлены на разных расстояниях между собой.

Приехал на этап Кубка мира под Витебском и женский экипаж из Польши. «Для меня эти соревнования далеко не первые, их за плечами больше десяти, — отмечает участница Марья Мусь. — С прошлого Кубка мира наша сборная привезла 12 медалей. С каждым годом результаты улучшаются, сейчас цель моего экипажа дойти как минимум до четвертьфинала, хоть всегда нервничаю во время прохождения дистанции». По словам спортсменки, в Польше в последнее время вертолетный спорт становится все популярнее.

Завтра, 10 августа, пройдут четвертьфиналы и полуфиналы соревнований, на 11 августа запланированы финалы в двух номинациях. Во второй половине дня проведут награждение призеров этапа Кубка мира и церемонию закрытия. Заключительный (четвертый) этап Кубка мира по вертолетному спорту в сентябре примет Польша.