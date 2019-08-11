Чемпионат мира по скалолазанию стартует в Токио в воскресенье

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В турнире примут участие около 250 спортсменов из 39 стран. На чемпионате мира будут разыграны восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин — трудности, скорости и боулдеринге, а также в олимпийском виде — многоборье. На соревнованиях в многоборье также разыграют 14 путевок на Олимпийские игры 2020 года, по семь лицензий среди мужчин и женщин.

В первые шесть соревновательных дней определятся чемпионы мира в трудности, скорости и боулдеринге. По этим результатам будут отобраны по 20 лучших спортсменов, выступавших во всех трех видах. Именно они поборются за олимпийские путевки в многоборье.

Из травм турнир пропустят лидеры российской команды Анна Цыганова и Алексей Рубцов. Рубцов восстановился после операции из-за разрыва связки, но не успел набрать форму к чемпионату мира. Спортсмен продолжает готовиться к отборочному олимпийскому турниру, который пройдет в Тулузе с 28 ноября по 1 декабря. Цыганова получила травму позвоночника и пропустит оставшиеся соревнования в этом году.

Российские перспективы

Российскую команду в соревнованиях на трудность представят Евгений Зазулин, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Дмитрий Попов, Николай Яриловец, Александр Шиков, Юлия Пантелеева, Луиза Емельева, Елена Красовская, Виктория Мешкова и Олеся Просекова. В боулдеринге выступят Зазулин, Сергей Скородумов, Егор Крячков, Вадим Тимонов, Яриловец, Шиков, Мешкова, Красовская, Емельева, Татьяна Шемулинкина, Ирина Кузьменко и Пантелеева.

В соревнованиях на скорость сборную России представят Дмитрий Тимофеев, Владислав Деулин, Сергей Рукин, Шиков, Яриловец, Станислав Кокорин, Юлия Каплина, Мария Красавина, Елизавета Иванова, Елена Ремизова, Красовская и Мешкова. Во всех трех дисциплинах выступят Яриловец, Шиков, Красовская и Мешкова.

«Наши задачи на чемпионате мира классические — победить, завоевать медали. Пока тяжело судить, как все сложится, я бы воздержался от прогнозов. Дело в том, что два наших лидера травмировались. Но если все пойдет без неожиданностей, то медали у наших спортсменов должны быть», — рассказал ТАСС президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 11 по 22 августа. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию во второй раз состоится в Москве. Ранее столица принимала аналогичные соревнования в 2018 году.