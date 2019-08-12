Сборная России взяла три медали на чемпионате Европы по высшему пилотажу

Источник: РИА "Новости"

«Российские спортсмены взяли золото в “темном” этапе, серебро в групповом зачете и бронзу в индивидуальном», — отмечается в сообщении.

Золотую и бронзовую награды российской команде принес Дмитрий Самохвалов. В групповом зачете российские спортсмены стали вторыми, уступив первенство французской команде.

Чемпионат Европы по высшему пилотажу в классе Advanced проходил в польском городе Торунь. От России выступали восемь спортсменов на самолетах Су-31М, Extra 300 и Extra 330. Всего в чемпионате соревновались 46 летчиков из восьми стран. Кроме спортсменов РФ, это представители Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины.