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12 августа, источник: ТАСС

Сборная России взяла три медали на чемпионате Европы по высшему пилотажу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Летчики российской сборной взяли три медали на чемпионате Европы по высшему пилотажу, который завершился в Польше. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Федерации самолетного спорта города Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«Российские спортсмены взяли золото в “темном” этапе, серебро в групповом зачете и бронзу в индивидуальном», — отмечается в сообщении.

Золотую и бронзовую награды российской команде принес Дмитрий Самохвалов. В групповом зачете российские спортсмены стали вторыми, уступив первенство французской команде.

Чемпионат Европы по высшему пилотажу в классе Advanced проходил в польском городе Торунь. От России выступали восемь спортсменов на самолетах Су-31М, Extra 300 и Extra 330. Всего в чемпионате соревновались 46 летчиков из восьми стран. Кроме спортсменов РФ, это представители Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины.

Упражнения делились на обязательные и так называемые темные. Обязательные фигуры высшего пилотажа летчики знают заранее, о том, что им предстоит выполнить в рамках «темных» комплексов, становится известно за 12 часов до выступления.

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