Самое мощное видео недели: американский акробат прогулялся над действующим вулканом

Ник Валленда — 40-летний американский канатоходец и акробат, держит шесть рекордов Гиннесса. Например, в 2012-м он стал первым человеком, прошедшим по канату через Ниагарский водопад (для этого ему впервые пришлось воспользоваться страховкой, что было обязательным условием). В 2013-м по той же схеме с канатом (но уже без страховки) Ник покорил Гранд-Каньон, через год прогулялся на высоте 183 метров между небоскребами в Чикаго, на середине пути завязав глаза. Вы уже поняли, что этот мужчина при рождении был обделен чувством страха.