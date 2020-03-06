Самое мощное видео недели: американский акробат прогулялся над действующим вулканом
Не забывайте дышать во время просмотра.
Не забывайте дышать во время просмотра.
Ник Валленда — 40-летний американский канатоходец и акробат, держит шесть рекордов Гиннесса. Например, в 2012-м он стал первым человеком, прошедшим по канату через Ниагарский водопад (для этого ему впервые пришлось воспользоваться страховкой, что было обязательным условием). В 2013-м по той же схеме с канатом (но уже без страховки) Ник покорил
Но вот то, что он сделал вчера, завораживает сильнее всего. Никарагуа, вулкан Масая (действующий), полчаса от края до края. Просто смотрите.
Стоит отметить, что Валленда — представитель цирковой династии, трое членов которой погибли при выполнении трюков.