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11:55 (мск), источник: Sports.Ru

Самое мощное видео недели: американский акробат прогулялся над действующим вулканом

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Источник: AP 2020

Ник Валленда — 40-летний американский канатоходец и акробат, держит шесть рекордов Гиннесса. Например, в 2012-м он стал первым человеком, прошедшим по канату через Ниагарский водопад (для этого ему впервые пришлось воспользоваться страховкой, что было обязательным условием). В 2013-м по той же схеме с канатом (но уже без страховки) Ник покорил Гранд-Каньон, через год прогулялся на высоте 183 метров между небоскребами в Чикаго, на середине пути завязав глаза. Вы уже поняли, что этот мужчина при рождении был обделен чувством страха.

Но вот то, что он сделал вчера, завораживает сильнее всего. Никарагуа, вулкан Масая (действующий), полчаса от края до края. Просто смотрите.

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Стоит отметить, что Валленда — представитель цирковой династии, трое членов которой погибли при выполнении трюков.

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