Путин поддержал создание всемирной лиги по силовому экстриму с центром в России

«Спорт так же, как и искусство, призван объединять людей. Тем более у нас движение такое серьезное… Я знаю, что такое, что это за вид спорта, он зрелищный, очень интересный. Я с министром спорта обязательно переговорю, и мы с вами свяжемся по линии Минспорта и постараемся сделать все, чтобы идею вашу поддержать и реализовать», — ответил президент озвучившему эту идею крымскому атлету Михаилу Паллеру на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.