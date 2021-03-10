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13:04 (мск), источник: Sport24

Смертин выиграл экстремальный марафон на Байкале: Это сравнимо с победой в чемпионате страны по футболу

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал, как на прошлой неделе выиграл экстремальный марафон «За сохранение чистых вод» на Байкале. За 3 часа 29 минут 45-летний спортсмен преодолел 42 километра по снегу и льду, температура опускалась до минус 25. В этом году было 100 участников.

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Источник: РИА "Новости"

«Этот марафон — не совсем про скорость. Он скорее про выносливость, волю, характер. Я долго не верил, что выиграю. На 21-м км допускал, что могу быть вторым, но догнать лидера было сложно, он сильно оторвался. Но на 30-м км я увидел уже не просто точку вдалеке, а как человек перебирает ногами. Я запомнил этот момент, потому что осознал, что приближаюсь и могу конкурировать. И я очень удивился, когда на 35-м км он просто встал — все-таки одолел снег. Ну, а я подхватил бутылку с теплой водой и побежал дальше. Увидев это, он выбросил свой стаканчик с чаем и рванул следом. Так мы бежали, может, полкилометра. А в какой-то момент понял, что не слышу его шагов. Обернулся — и вижу, что он отстал.

Как правило, мы получаем эйфорию после результата, но на Байкале я застал ее в моменте — когда вырвался вперед. Это отдельная большая история. Кажется, что эмоции и победы тебе знакомы, но вдруг сталкиваешься с другими чувствами. По масштабу их можно сравнить с победой в чемпионате страны по футболу. Но точно не с одним матчем — даже самая потрясающая победа в одной игре не сравнится с победой в Байкальском марафоне, — цитирует Смертина Sports.ru.

Напомним, что Смертин становился чемпионом Англии по футболу в составе лондонского «Челси». В России ему довелось поиграть за московские клубы «Локомотив» и «Динамо».

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