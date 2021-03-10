Смертин выиграл экстремальный марафон на Байкале: Это сравнимо с победой в чемпионате страны по футболу

«Этот марафон — не совсем про скорость. Он скорее про выносливость, волю, характер. Я долго не верил, что выиграю. На 21-м км допускал, что могу быть вторым, но догнать лидера было сложно, он сильно оторвался. Но на 30-м км я увидел уже не просто точку вдалеке, а как человек перебирает ногами. Я запомнил этот момент, потому что осознал, что приближаюсь и могу конкурировать. И я очень удивился, когда на 35-м км он просто встал — все-таки одолел снег. Ну, а я подхватил бутылку с теплой водой и побежал дальше. Увидев это, он выбросил свой стаканчик с чаем и рванул следом. Так мы бежали, может, полкилометра. А в какой-то момент понял, что не слышу его шагов. Обернулся — и вижу, что он отстал.