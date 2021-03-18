Участники лиги «Сильнейшая нация мира» передали Путину фирменную футболку

Член президиума Ассоциации российских силачей, вице-президент Федерации силового экстрима России Михаил Палер передал президенту фирменную футболку лиги и попросил оказать поддержку в развитии проекта и создании центра всемирной богатырской лиги в городе Севастополе.

«Спасибо большое за подарок, он найдет достойное место у меня в спортзале, а проект ваш обязательно поддержим в том числе за счет президентских грантов», — сказал Путин.

Спортсмены установили рекорд по подъему снаряда весом 900 кг, после этого президент заявил, что ему вспомнилась популярная кинолента «Последний богатырь». «У нас очень популярный мультик сейчас есть “Последний богатырь”, но много и еще будет больше богатырей. Хочу пожелать вам успеха в достижении будущих рекордных показателей», — сказал Путин.

Палер рассказал, что проект был создан год назад, в программу состязаний входят единоборства, силовые, военно-прикладные дисциплины. По его словам, несмотря на пандемию, при поддержке правительства и управления по делам молодежи и спорта города Севастополя был проведен ряд турниров, фестивалей, патриотических акций, мероприятий.