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17:59 (мск), источник: ТАСС

Участники лиги «Сильнейшая нация мира» передали Путину фирменную футболку

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Представители всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира» в четверг передали президенту РФ Владимиру Путину фирменную футболку проекта в эфире телеканала «Россия-24», на что президент страны заверил, что она займет достойное место в спортзале, где он занимается.

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Источник: AP 2020

Член президиума Ассоциации российских силачей, вице-президент Федерации силового экстрима России Михаил Палер передал президенту фирменную футболку лиги и попросил оказать поддержку в развитии проекта и создании центра всемирной богатырской лиги в городе Севастополе.

«Спасибо большое за подарок, он найдет достойное место у меня в спортзале, а проект ваш обязательно поддержим в том числе за счет президентских грантов», — сказал Путин.

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Спортсмены установили рекорд по подъему снаряда весом 900 кг, после этого президент заявил, что ему вспомнилась популярная кинолента «Последний богатырь». «У нас очень популярный мультик сейчас есть “Последний богатырь”, но много и еще будет больше богатырей. Хочу пожелать вам успеха в достижении будущих рекордных показателей», — сказал Путин.

Палер рассказал, что проект был создан год назад, в программу состязаний входят единоборства, силовые, военно-прикладные дисциплины. По его словам, несмотря на пандемию, при поддержке правительства и управления по делам молодежи и спорта города Севастополя был проведен ряд турниров, фестивалей, патриотических акций, мероприятий.

«Это одна из основных идей проекта: объединяя силачей, атлетов, которые являются кумирами молодежи, мы несем правильные, здоровые идеи, и за короткий срок к нам присоединились десятки тысяч людей по всему миру. Фирменные футболки нашего проекта “Сильнейшая нация мира” носят с гордостью по всему миру», — сказал Палер.

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