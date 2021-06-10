Российский пауэрлифтер отбуксировал 40-тонный самолет и установил рекорд

Это произошло в среду, 9 июня, в аэропорту Сургута. Буксировка заняла у спортсмена 39 секунд, россиянин тянул заправленное воздушное судно за канат. Ранее никому в России не удавалось установить подобное достижение, Гамецкий вошел в книгу рекордов страны.

Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула Самый сильный человек России Эльбрусу Нигматуллину. В ноябре 2020 года в аэропорту Уфы он протащил самолет той же модели на 25 метров за 44,58 секунды. Однако тот Boeing весил на четыре тонны меньше.