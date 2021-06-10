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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский пауэрлифтер отбуксировал 40-тонный самолет и установил рекорд

Российский пауэрлифтер Максим Гамецкий отбуксировал 40-тонный самолет Boeing 737−500 на 15 метров. Видео опубликовано в YouTube ГТРК Югория.

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Это произошло в среду, 9 июня, в аэропорту Сургута. Буксировка заняла у спортсмена 39 секунд, россиянин тянул заправленное воздушное судно за канат. Ранее никому в России не удавалось установить подобное достижение, Гамецкий вошел в книгу рекордов страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула Самый сильный человек России Эльбрусу Нигматуллину. В ноябре 2020 года в аэропорту Уфы он протащил самолет той же модели на 25 метров за 44,58 секунды. Однако тот Boeing весил на четыре тонны меньше.

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