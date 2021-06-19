28-летний американский мотоциклист-рекордсмен умер после жуткого прыжка. Экстремальный спорт пора запретить?

На самом деле смерть гораздо ближе, чем мы думаем — особенно если речь идет о спорте, и экстремальном. Недавно футбольный мир потрясла ситуация вокруг датчанина Кристиана Эриксена, у которого прямо во время матча Евро остановилось сердце. Его успели спасти. В нашем хоккее с мячом произошла шокирующая и загадочная смерть лидера сборной России Максима Ишкельдина. СМИ сообщали об оторвавшемся тромбе — а теперь источники пишут о возможном самоубийстве.

В Америке вчера из жизни ушел человек, который был на передовой среди бросающих вызов смерти. Вы наверняка не раз видели шоу с полетами мотоциклистов после прыжка с трамплина или рампы, в Москве такие представления не раз проходили на Воробьевых горах. 28-летний мотогонщик и каскадер Алекс Харвилл — среди тех, кто прыгал на мотоцикле дальше и выше всех в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого длинного прыжка с песчаного трамплина (91 метр), в этот раз на авиашоу в штате Вашингтон он собирался побить абсолютный мировой рекорд австралийца Робби Мэдисона — прыжок на 107 метров. Вот он сам рассказывает, что собирается сделать, за несколько дней до смерти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPyV19UAo17/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPyV19UAo17/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPyV19UAo17/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alex Harvill (@ah352)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу отменять не стали

Во время тренировки вчера днем Харвилла выбросило из мотоцикла на несколько метров вперед, он лишился шлема и получил травмы, не совместимые с жизнью. Хотя скорая помощь прибыла на место спустя 2,5 минуты, спасти гонщика уже не удалось. Соцсети старательно трут видео со смертельным контактом, но где-то он еще остался. Ощущения действительно жутковатые — перед ударом отец двух маленьких детей пролетел расстояние, равное длине футбольного поля.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d3LrQB7uC-g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Авиашоу отменять не будут с аргументацией «это не те отношение, которое хотел бы к себе Харвилл». Наоборот, его проведут со всеми запланированными трюками. Сам Харвилл говорил, что рос на видео других каскадеров и самым главным для него было «раздвигать границы». Но в таком важном деле выживают не все. До этого Харвилл сделал немало сумасшедших прыжков, которые выглядят очень сильно, хотя вроде бы обыденно. Как и обычное прохождение поворота пилотом «Формулы-1». Но любой может завершиться фатально.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PPaeZsZnhKc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что делать с экстримом?

Сегодня утром на Кузбассе разбилось несколько парашютистов в ходе тренировочного полета. Правда, там дело не совсем в спорте — отказал двигатель самолета. В результате жесткой посадки погибли несколько человек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQShK2XNImC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQShK2XNImC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQShK2XNImC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И тут мы встаем перед классической дилеммой — что делать с экстремальными видами спорта? В Америке регулярно проходят дебаты, в основном в интернете, об ограничениях либо запрете, однако дальше разговоров они, разумеется, не заходят. А есть китайский подход. Две недели назад коммунистическая партия страны запретила ультрамарафоны и всякого рода кроссы по пересеченной местности после какого-то сумасшедшего забега в провинции Ганьсу. 21 человек погиб, еще 8 были ранены, люди скрывались от природных катаклизмов в пещерах. И все было запрещено.

В России как будто противонаправленные тенденции. С одной стороны, появляется все больше запретительных мер, начиная от ограничений на купание там, где в принципе это может быть личным решением человека, и заканчивая организацией спортивных мероприятий. С другой стороны, регулярно приходят новости о полулегальных гонках, а экстрим-шоу — регулярный атрибут всяких праздников.

Наверное, история Харвилла как раз про это — человек сам решает, как распоряжаться своей жизнью. И если он уж задумал «раздвигать границы», то единственное, что может сделать общество — вызвать скорую помощь за деньги налогоплательщиков либо организаторов шоу и помочь человеку или констатировать смерть. Единственное что — будет сложно объяснить двум сыновьям, куда пропал отец.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJ2Km2RA4Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJ2Km2RA4Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJ2Km2RA4Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alex Harvill (@ah352)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это бремя лежит на жене Харвилла, которая не отговаривала его от деятельности, а долгое время была единомышленником и помогала ему в качестве механика. Деньги зарабатывал только Харвилл — но за ночь семье уже собрали 50 тысяч долларов.