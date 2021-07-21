Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Кайрат
Црвена Звезда
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Лудогорец
Футбол. Сборные
14:30
Австралия
Новая Зеландия
21
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Янг Бойз
Футбол. Сборные
14:00
Замбия
Нидерланды
310
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Флора
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Галатасарай
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Канада
11
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
США
30
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Бразилия
05
Футбол. Сборные
10:30
Великобритания
Чили
20
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
14:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Вторую спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде из-за COVID-19

Голландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс сдала положительный тест на коронавирус. Из-за этого спортсменку отстранят от участия в Олимпийских играх в Токио. Ранее по той же причине отстранили участницу сборной Чили по тхэквондо.

Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Кэнди Джейкобс рассказала, что ее коллеги по команде смогут продолжить выступление, так как они соблюдали все необходимые меры предосторожности.

«К сожалению, сегодня утром я сдала положительный тест на COVID-19, а это значит, что мое олимпийское путешествие заканчивается», — написала она в Instagram.

Соревнования по скейтбордингу на ОИ проходят впервые в истории. Решение об их включении в программу Игр было принято в 2016 году.

Олимпиада в Токио стартует через два дня, 23 июля, соревнования будут проходить до 8 августа. На текущей неделе гендиректор оргкомитета Игр допустил, что Игры могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. COVID-19 диагностировали уже более чем у 80 человек, задействованных в Играх.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Путин с Кудриным работу в Москве искали
Минздрав сообщил, сколько привитых заражаются коронавирусом
Стадионы «Спартака» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон
Марта первой в истории отличилась голами на пяти Олимпиадах
Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
Лучший матч Янниса в жизни принес «Милуоки» чемпионский титул
Недопуск зрителей на Игры обойдется Японии в 1,2 млрд долларов
«Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь