Вторую спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде из-за COVID-19

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Кэнди Джейкобс рассказала, что ее коллеги по команде смогут продолжить выступление, так как они соблюдали все необходимые меры предосторожности.

«К сожалению, сегодня утром я сдала положительный тест на COVID-19, а это значит, что мое олимпийское путешествие заканчивается», — написала она в Instagram.

Соревнования по скейтбордингу на ОИ проходят впервые в истории. Решение об их включении в программу Игр было принято в 2016 году.

Олимпиада в Токио стартует через два дня, 23 июля, соревнования будут проходить до 8 августа. На текущей неделе гендиректор оргкомитета Игр допустил, что Игры могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. COVID-19 диагностировали уже более чем у 80 человек, задействованных в Играх.