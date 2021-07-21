Вторую спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде из-за COVID-19
Голландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс сдала положительный тест на коронавирус.
Голландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс сдала положительный тест на коронавирус.
Кэнди Джейкобс рассказала, что ее коллеги по команде смогут продолжить выступление, так как они соблюдали все необходимые меры предосторожности.
«К сожалению, сегодня утром я сдала положительный тест на COVID-19, а это значит, что мое олимпийское путешествие заканчивается», — написала она в Instagram.
Соревнования по скейтбордингу на ОИ проходят впервые в истории. Решение об их включении в программу Игр было принято в 2016 году.
Олимпиада в Токио стартует через два дня, 23 июля, соревнования будут проходить до 8 августа. На текущей неделе гендиректор оргкомитета Игр допустил, что Игры могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. COVID-19 диагностировали уже более чем у 80 человек, задействованных в Играх.