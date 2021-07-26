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26 июля, источник: Sports.Ru

13-летняя японка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в скейтбординге

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине «стрит».

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Источник: Reuters

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.

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Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.

Бразильской спортсменке Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Накаями, завоевавшей бронзу, — 16.

Олимпиада-2020. Токио, Япония. Скейтбординг. Женщины. Стрит.

  1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26 балла
  2. Райсса Лил (Бразилия) — 14,64
  3. Фуна Накаями (Япония) — 14,49
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